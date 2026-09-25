Việt Nam - người bạn và đối tác tin cậy

Nhận định về kết quả chuyến thăm Nga và Pháp của người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh: "Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp và đạt kết quả toàn diện, ở mức cao các mục đích, yêu cầu đề ra với nhiều kết quả thực chất, có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ của Việt Nam với các đối tác cũng như đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Người đứng đầu ngành Ngoại giao nêu rõ, mặc dù thời gian chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không dài, song nhiều chương trình hợp tác đã được triển khai với nội dung phong phú, được hai bên ghi nhận và đánh giá cao trong Tuyên bố chung giữa Việt Nam với Nga, Việt Nam với Pháp; trong các cuộc trao đổi giữa hai bên tại các diễn đàn doanh nghiệp, diễn đàn về khoa học - công nghệ và những văn kiện hợp tác được ký kết. Chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử khi đây là chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga đầu tiên của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta kể từ năm 1991; cũng là chuyến thăm chính thức Pháp lần thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và cũng là lần thứ hai người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam tham dự sự kiện quốc tế do Pháp tổ chức; đặc biệt, đây là hội nghị ở cấp nguyên thủ lần đầu tiên trên thế giới về lĩnh vực không gian vũ trụ...

Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ truyền thống sâu nặng, nếu tính từ khi Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô học tập, nghiên cứu thực tế và đặt những viên gạch đầu tiên cho mối thâm giao giữa hai nước, thì đã hơn 100 năm. Trong những thành tựu của cách mạng Việt Nam từ năm 1945 đến nay, đều có dấu ấn giúp đỡ to lớn và hiệu quả của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay. Trong chuyến thăm bí mật của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Liên Xô đầu năm 1950, nhà lãnh đạo tối cao của Liên Xô Stalin đã khẳng định "sẽ ủng hộ mạnh mẽ sự nghiệp kháng chiến kiến quốc của nhân dân Việt Nam". Phản hồi về những đề nghị của phía Việt Nam, Stalin nói: "Liên Xô hiện đang phải lo nhiều cho các nước Đông Âu. Trung Quốc sẽ giúp Việt Nam những thứ đang cần. Những thứ gì Trung Quốc chưa có, thì hãy lấy trong số hàng Liên Xô đã viện trợ cho Trung Quốc chuyển sang Việt Nam và sẽ được Liên Xô hoàn trả. Trước mắt, Liên Xô đồng ý giúp Việt Nam một trung đoàn pháo cao xạ 37 ly, một số xe vận tải Môlôtôva và thuốc quân y"...

Từ đó, với sự giúp đỡ hiệu quả của Liên Xô và Trung Quốc, sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam bước sang một giai đoạn mới. Việt Nam đã hình thành những đại đoàn chủ lực, được trang bị vũ khí mới khá hiện đại; cục diện chiến trường thay đổi nhanh chóng và cuộc kháng chiến giành được nhiều thắng lợi, đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên phủ. Trong giai đoạn này, về đối ngoại, tháng 9/1952, với tư cách Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Liên Xô đã phủ quyết đề nghị của chính quyền Bảo Đại xin gia nhập Liên hợp quốc và ủng hộ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gia nhập tổ chức này; khẳng định Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là đại diện hợp pháp duy nhất của nhân dân Việt Nam...

Trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước, Việt Nam cũng nhận được sự ủng hộ to lớn của Liên Xô. Sau ngày thống nhất, Liên Xô và Liên bang Nga tiếp tục dành cho Việt Nam sự ủng hộ rất hiệu quả, với những công trình đang phát huy giá trị, góp phần vào sự hiện đại, phát triển của Việt Nam như Thủy điện Hòa Bình, cầu Thăng Long, Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro...

Trên nền tảng đó, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga lần này tiếp tục mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai nước bạn bè truyền thống, Đối tác Chiến lược Toàn diện. Khi đón, hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin khẳng định mạnh mẽ: "Nga và Việt Nam là đối tác chiến lược, chúng ta được gắn kết bởi những mối quan hệ hữu nghị và đồng chí bền chặt, lâu dài, cùng sự tương trợ và hỗ trợ lẫn nhau". Về phía Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh: "Việt Nam và Nga là Đối tác Chiến lược Toàn diện, tin cậy, tự nhiên và bền vững trong suốt chiều dài lịch sử, ủng hộ chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của nhau. Việt Nam luôn coi Nga là đối tác quan trọng và là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; định vị lại quan hệ Việt Nam - Nga theo hướng không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác là định hướng lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam không chỉ trong nhiệm kỳ tới mà là của kỷ nguyên phát triển mới". Nhân chuyến thăm lịch sử này, hai nước đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác, góp phần vào sự phát triển, thịnh vượng và hòa bình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tiếp Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và hoàng hậu. Ảnh: TTXVN

Với Cộng hòa Pháp, một trong những nước thuộc khối "ngũ cường" có mối "duyên nợ" sâu sắc với Việt Nam; chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng mở ra một chương mới trong quan hệ truyền thống giữa hai nước. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Pháp đã chia sẻ tầm nhìn hướng tới tương lai và nhất trí phát huy tối đa lợi thế của Pháp là cường quốc khoa học hàng đầu châu Âu, chính thức đưa hợp tác khoa học - công nghệ trở thành trụ cột mới trong quan hệ song phương. Trọng tâm đột phá sẽ tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như hàng không vũ trụ, khoáng sản thiết yếu, công nghệ lượng tử, năng lượng sạch và nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước mở rộng nghiên cứu khoa học, trong đó có khoa học vũ trụ, chuyển giao làm chủ công nghệ; đề nghị Pháp hỗ trợ Việt Nam từng bước phát triển công nghệ lượng tử. Về phía nước chủ nhà, Tổng thống Emmanuel Macron cũng mong muốn hai nước sớm có các dự án lớn, dự án mới trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ chiến lược...

Trong chương trình chuyến thăm, một sự kiện đầy ý nghĩa khẳng định quan hệ tốt đẹp giữa hai nước là việc Pháp quyết định bàn giao cho Việt Nam chiếc trống đồng Đông Sơn - một cổ vật cực kỳ giá trị và quý hiếm, có niên đại khoảng thế kỷ V trước Công nguyên.

Kế tiếp hai hoạt động ngoại giao nổi bật trên, chuyến thăm cấp nhà nước của Nhà vua Thái Lan Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida tới Việt Nam cũng là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước láng giềng. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Nhà vua Thái Lan đến Việt Nam từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao tròn 50 năm trước. Kể từ lời tuyên bố năm 1988 của Thủ tướng Thái Lan Chatichai Choonhavan: "Biến Đông Dương từ chiến trường thành thị trường", quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan đã có những bước phát triển vượt bậc, đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, văn hóa. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2026, lãnh đạo hai nước đã tiến hành nhiều hoạt động song phương: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Thái Lan (tháng 5/2026) và ngay sau đó Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam.

Trong chuyến thăm của Nhà vua Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Thái Lan đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Thái Lan trong 50 năm qua, từ quan hệ láng giềng hữu nghị trở thành Đối tác Chiến lược năm 2013 và được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2025; nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua việc duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Thái Lan...

Mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước Liên bang Nga, Cộng hòa Pháp, Vương quốc Thái Lan và Canada trong nhiều năm qua càng được khẳng định bằng kết quả, thành công đạt được những chuyến thăm vừa diễn ra. Đó cũng là sự khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam ngày càng được củng cố, nâng cao trên trường quốc tế; qua đó hiện thực hóa mong muốn của nhân dân Việt Nam và các nước bạn bè trên hành trình xây dựng, phát triển của mỗi nước, vì hòa bình và thịnh vượng.