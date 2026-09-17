Việt Nam - Nga thúc đẩy hợp tác, hướng tới miễn thị thực cho người Việt

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã chia sẻ về việc triển khai kết quả trong Tuyên bố chung Việt Nam - Nga sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga mới đây.

Theo đó, cơ quan chức năng của hai nước đang và sẽ tiếp tục phối hợp rất chặt chẽ, để thúc đẩy mở rộng hợp tác lao động và tăng cường trao đổi du lịch giữa hai nước; trong đó có việc đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga, hướng tới áp dụng chế độ miễn thị thực cho người Việt Nam.

* Về thực hiện công tác bảo hộ công dân đối với 10 ngư dân gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia), Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, ngay sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia khẩn trương xác minh, phối hợp các cơ quan chức năng sở tại để hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho 10 ngư dân.

Sau đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia triển khai các biện pháp cần thiết để cấp giấy tờ, hoàn tất thủ tục xuất cảnh và đưa nhóm ngư dân trở về Việt Nam an toàn.

* Đối với đề nghị cung cấp thông tin liên quan việc Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thông báo đối tượng lừa đảo Emylee Thai bị bắt giữ tại Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, hợp tác ở lĩnh vực tư pháp là một trong những lĩnh vực hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện.