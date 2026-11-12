Việt Nam - Nga hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 15 tỷ USD

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Ngày 12/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Thúc đẩy hợp tác sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình

Chào mừng bà Valentina Matviyenko cùng đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện với Liên bang Nga.

Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga và những đóng góp của cá nhân bà Valentina Matviyenko trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hiện nay là cụ thể hóa các định hướng và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước thành những chương trình, dự án hợp tác có hiệu quả; đề nghị Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga tiếp tục phối hợp với Quốc hội Việt Nam hỗ trợ Chính phủ hai nước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai hợp tác.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc tiếp. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Về kinh tế, Thủ tướng đề nghị hai bên phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, tìm kiếm đối tác và mở rộng hoạt động. Thủ tướng nhấn mạnh việc duy trì hiệu quả hợp tác năng lượng - dầu khí, thúc đẩy hợp tác sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình gắn với bảo đảm an toàn, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

Về thương mại, Thủ tướng đề nghị Liên bang Nga và các đối tác thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu sớm xúc tiến đàm phán sửa đổi Hiệp định tự do thương mại Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu để phù hợp với điều kiện thương mại mới, thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 15 tỷ USD.

Thủ tướng cũng đề nghị hai nước tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo; kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; đẩy mạnh hợp tác địa phương, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, khai thác hiệu quả hơn các điều kiện thuận lợi về kết nối hàng không giữa hai nước.

Thúc đẩy kết nối địa phương, tạo cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai nước

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đánh giá cao triển vọng phát triển và tiềm năng hợp tác của Việt Nam.

Bà Valentina Matviyenko khẳng định Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga ủng hộ việc tăng cường hợp tác với Việt Nam, sẵn sàng phát huy chức năng, thẩm quyền của mình để hỗ trợ triển khai các thỏa thuận giữa hai Chính phủ.

Bà Valentina Matviyenko nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy kết nối giữa các chủ thể Liên bang Nga với các tỉnh, thành phố Việt Nam, tạo thêm cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai nước; đề nghị tiếp tục quan tâm hợp tác đào tạo, giảng dạy tiếng Nga, giao lưu văn hóa và du lịch. Bà cho rằng những thế hệ người Việt Nam từng học tập, công tác tại Nga cùng các tổ chức hữu nghị là nguồn lực quý báu để mở rộng hợp tác và tăng cường hiểu biết giữa hai dân tộc.

Đoàn đại biểu Việt Nam và Liên bang Nga tại cuộc tiếp Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Tại cuộc tiếp, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp giữa Chính phủ, cơ quan lập pháp và các địa phương nhằm thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận song phương; chú trọng xử lý những vướng mắc cụ thể, nâng cao hiệu quả hợp tác và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp.

Hai bên cũng chia sẻ quan điểm về vai trò của hợp tác giáo dục, khoa học, văn hóa và giao lưu thế hệ trẻ trong củng cố nền tảng lâu dài của quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga; thống nhất khuyến khích các cơ quan, địa phương chủ động đề xuất những chương trình hợp tác phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên.

Trên tinh thần đó, hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tạo điều kiện và chủ động tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân như Diễn đàn Ngoại giao Nhân dân Việt Nam - Nga lần thứ 2 tại Saint Petersburg vừa qua, các sự kiện quảng bá văn hóa như Lễ hội văn hóa Việt Nam 2025; các hoạt động kết nối của doanh nghiệp, địa phương hai nước.

Quang cảnh cuộc tiếp giữa hai lãnh đạo. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN