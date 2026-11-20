Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Theo TTXVN, chiều 18/11 tại Thâm Quyến (Trung Quốc), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin bên lề Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2026.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những kết quả đạt được trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, nhất trí tăng cường hợp tác thực chất, triển khai hiệu quả các dự án chiến lược và khai thác tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

ƯU TIÊN TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG CHIẾN LƯỢC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga tháng 9/2026, Việt Nam đã xây dựng kế hoạch hành động với mục tiêu và thời hạn cụ thể, tập trung triển khai các dự án chiến lược và hợp tác trong những lĩnh vực trụ cột.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, ưu tiên trong chính sách của Liên bang Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tổng thống đánh giá chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga tháng 9/2026 là dấu mốc mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tổng thống Vladimir Putin đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các dự án hợp tác mang ý nghĩa chiến lược, lâu dài, nhất là trong lĩnh vực năng lượng; khẳng định Liên bang Nga sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực trong lĩnh vực này.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh và còn nhiều tiềm năng, trong đó chú trọng năng lượng truyền thống và các lĩnh vực năng lượng như điện hạt nhân, điện gió, điện khí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Hai bên nhất trí nâng cao hiệu quả hoạt động của các liên doanh dầu khí và hợp tác về khí tự nhiên hóa lỏng (LNG); đồng thời tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về việc kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

NGA ỦNG HỘ VIỆT NAM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG APEC 2027

Bên cạnh hợp tác kinh tế, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những bước phát triển trong lĩnh vực du lịch, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quyết định của Tổng thống Vladimir Putin về việc miễn thị thực nhập cảnh Liên bang Nga cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông, góp phần thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân và tăng cường gắn kết giữa hai nước.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò, đóng góp của Liên bang Nga trong APEC; đề nghị Nga ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng mời Tổng thống Vladimir Putin tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, kết hợp thăm song phương Việt Nam.

Tổng thống Vladimir Putin cảm ơn lời mời và khẳng định Liên bang Nga ủng hộ, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để Năm APEC 2027 thành công tốt đẹp.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định; tăng cường đối thoại, hợp tác; đề cao vai trò của chủ nghĩa đa phương, Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Hai bên cũng trao đổi các định hướng thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ APEC, ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.