Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ tiếp Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại New Zealand Vangelis Vitalis.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực, thực chất của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand, nhất là sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 8/2026.

Thứ trưởng Thường trực khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với New Zealand, đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã được thống nhất.

Trao đổi về Năm APEC 2027, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vai trò của APEC là diễn đàn hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực và dành ưu tiên cao cho việc đảm nhiệm vai trò chủ nhà Năm APEC 2027.

Thứ trưởng Thường trực chia sẻ về chủ đề và các định hướng lớn của Năm APEC 2027, trong đó nhấn mạnh các ưu tiên về nâng cao năng suất của nền kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống của người dân.

Thứ trưởng Thường trực khẳng định Việt Nam mong muốn Năm APEC 2027 mang lại những kết quả thiết thực cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời kế thừa, phát huy các thành tựu hợp tác của APEC trong những năm qua.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand Vangelis Vitalis trao đổi về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – New Zealand.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ cảm ơn sự hỗ trợ của New Zealand dành cho Việt Nam trong quá trình chuẩn bị Năm APEC 2027; mong muốn New Zealand tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ các ưu tiên, sáng kiến của Việt Nam trong năm chủ nhà.

Về phần mình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand Vangelis Vitalis chúc mừng Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027, bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức tốt các sự kiện của APEC trong năm.

Thứ trưởng Vangelis Vitalis khẳng định New Zealand coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và những phát triển mạnh mẽ trong quan hệ song phương thời gian qua.

Thứ trưởng Vangelis Vitalis đánh giá cao các ưu tiên, sáng kiến của Việt Nam; khẳng định New Zealand sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy các sáng kiến và xây dựng đồng thuận giữa các thành viên, góp phần tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi, phối hợp chặt chẽ nhằm đóng góp vào thành công chung của Năm APEC 2027 và thúc đẩy hợp tác, phát triển thịnh vượng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.