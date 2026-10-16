Việt Nam-New Zealand tăng cường hỗ trợ tâm lý cho quân nhân gìn giữ hòa bình sau nhiệm kỳ

Đại tá Bùi Đức Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 phát biểu tại chương trình. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Chương trình do Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam chủ trì, phối hợp Bệnh viện Quân y 175 và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, với sự tham gia của đoàn chuyên gia tâm lý thuộc Lực lượng Quốc phòng New Zealand do Trung tá Không quân Jen Atkinson, Trưởng phòng Tâm lý học tác chiến làm Trưởng đoàn.

Đây là một trong những hoạt động hợp tác nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường năng lực hỗ trợ tâm lý cho quân nhân sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế. Chương trình được triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh dành cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7, sau đó tiếp tục tại Hà Nội với cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4.

Phát biểu tại lễ khai mạc chương trình, Đại tá Bùi Đức Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 nhấn mạnh rằng việc chuyển từ môi trường thực hiện nhiệm vụ đầy áp lực trở về môi trường công tác và sinh hoạt thường ngày đòi hỏi sự quan tâm, hỗ trợ thích đáng, bao gồm cả hỗ trợ tâm lý.

Trung tá Không quân Jen Atkinson, Lực lượng Quốc phòng New Zealand phát biểu tại chương trình. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Đối với lực lượng gìn giữ hòa bình, những yếu tố như điều kiện khí hậu khắc nghiệt, tình hình an ninh phức tạp, áp lực chuyên môn, khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và việc xa gia đình trong thời gian dài đều có thể tác động đến đời sống tinh thần của quân nhân. Đây cũng là những vấn đề mà cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 từng trực tiếp trải qua trong một năm thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Đại diện đoàn chuyên gia tâm lý học, Trung tá Không quân Jen Atkinson bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần tận tụy, những đóng góp của các quân nhân Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Với 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tâm lý học, bà đã có cơ hội làm việc và đồng hành cùng nhiều quân nhân tham gia các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, từ giai đoạn chuẩn bị lên đường đến khi hoàn thành nhiệm vụ trở về.

Theo bà, dù quân đội có công nghệ, trang thiết bị và những nền tảng hiện đại, con người vẫn là yếu tố cốt lõi tạo nên sức mạnh và khả năng hoàn thành nhiệm vụ.

Chương trình hợp tác nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường năng lực hỗ trợ tâm lý cho quân nhân sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Thông điệp ấy cũng phản ánh tinh thần xuyên suốt của chương trình trao đổi kinh nghiệm lần này: Quan tâm đến quân nhân không chỉ ở năng lực thực hiện nhiệm vụ mà còn ở sức khỏe, đời sống tinh thần và quá trình thích nghi của họ sau khi trở về.

Trong khuôn khổ chương trình, thông qua những hoạt động thảo luận nhóm, chia sẻ trải nghiệm và trao đổi chuyên môn, chương trình đã mang đến những kiến thức, kỹ năng thiết thực giúp quân nhân thích nghi với cuộc sống sau nhiệm kỳ, đồng thời hoạt động còn ghi nhận sự trưởng thành của đội ngũ sĩ quan điều phối Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực tổ chức, điều phối các hoạt động hỗ trợ tâm lý cho lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Thời gian qua, nhận thức được yêu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho lực lượng, Bộ Quốc phòng, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã tăng cường các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với những đối tác quốc tế, trong đó có Australia và New Zealand, về hỗ trợ sức khỏe tâm lý cho quân nhân trước, trong và sau khi triển khai nhiệm vụ.

Hoạt động thảo luận nhóm trong khuôn khổ chương trình hợp tác. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Một trong những kết quả đáng chú ý của quá trình hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand trong lĩnh vực hỗ trợ tâm lý là sự phát triển năng lực của đội ngũ cán bộ điều phối, trợ giảng thuộc Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Theo thông tin từ đoàn chuyên gia New Zealand, hoạt động hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực này đã được triển khai từ năm 2024. Tháng 10/2025, chương trình đã hỗ trợ 230 quân nhân gìn giữ hòa bình Việt Nam sau khi trở về. Năm 2026, hoạt động tiếp tục được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, hướng tới hỗ trợ khoảng 200 quân nhân.

Sau khi hoàn thành các phiên trao đổi với Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo kế hoạch, đoàn chuyên gia New Zealand tiếp tục triển khai hoạt động hỗ trợ tâm lý hậu triển khai cho cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 tại Hà Nội từ ngày 19-23/10 tới.