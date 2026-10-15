Việt Nam nêu các ưu tiên của ASEAN về xóa nghèo tại phiên họp Liên Hợp Quốc

Ngày 14/10, Ủy ban Kinh tế và Tài chính (Ủy ban 2) thuộc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tổ chức phiên thảo luận chung về xóa nghèo, phát triển nông nghiệp và an ninh lương thực.

Tại phiên thảo luận, đại diện các quốc gia nhận định rằng công tác xóa đói nghèo, bảo đảm an ninh lương thực và dinh dưỡng vẫn đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững.

Nhiều đại biểu khẳng định sự cần thiết của việc chuyển đổi hệ thống lương thực theo hướng bền vững, có khả năng chống chịu cao; phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng đầu tư vào hạ tầng nông thôn và hệ thống an sinh xã hội; đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận công nghệ, tài chính và thị trường của nông dân.

Quang cảnh phiên họp ngày 14/10. Ảnh: TTXVN

Phát biểu thay mặt Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, khẳng định vai trò quan trọng của nông nghiệp trong bảo đảm an ninh lương thực, duy trì sinh kế và thúc đẩy tăng trưởng bao trùm tại Đông Nam Á.

Trước những thách thức do biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học, nhu cầu lương thực gia tăng và biến động giá cả, ASEAN đang triển khai các biện pháp theo Tầm nhìn về Lương thực, Nông nghiệp và Lâm nghiệp đến năm 2045 cùng Kế hoạch giai đoạn 2026-2030, hướng tới xây dựng hệ thống lương thực bền vững, bao trùm và có khả năng chống chịu cao.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt cho biết cần hỗ trợ nông dân và cộng đồng nông thôn bằng cách phát triển nông nghiệp bền vững, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ, tài chính và thị trường, đồng thời tăng cường hợp tác khu vực để ứng phó với thiên tai và gián đoạn chuỗi cung ứng.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu thay mặt ASEAN tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh khoảng 14% dân số ASEAN đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực và gần 1/3 không đủ khả năng chi trả cho chế độ ăn uống lành mạnh, các nỗ lực bảo đảm an ninh lương thực cần gắn với việc giúp người dân tiếp cận thực phẩm giàu dinh dưỡng với giá cả phù hợp.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt khẳng định ASEAN ưu tiên thúc đẩy phát triển nông thôn theo hướng bao trùm, bền vững và nâng cao đời sống của các cộng đồng dễ bị tổn thương thông qua những khuôn khổ hợp tác khu vực về phát triển nông thôn và xóa nghèo.

Những nỗ lực của ASEAN trong thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững được phản ánh qua việc tỷ lệ dân số sống dưới ngưỡng nghèo giảm từ 13,3% năm 2016 xuống 10,8% năm 2023. ASEAN tiếp tục triển khai các khuôn khổ hợp tác và sáng kiến như “Mỗi làng một sản phẩm”, đồng thời thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ và thanh niên nông thôn, mở rộng kết nối số và đầu tư hạ tầng thiết yếu, qua đó hỗ trợ phát triển nông thôn và tăng cường an ninh lương thực.

Tùng Dương