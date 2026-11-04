Việt Nam nêu ba ưu tiên thúc đẩy thương mại và đầu tư tại AMM 37

Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương gắn kết, bao trùm, tự cường và thịnh vượng chung

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), ngày 03/11/2026 đã diễn ra Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 37 (AMM 37) theo hình thức trực tuyến. Hội nghị do Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đồng chủ trì, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Kinh tế - Thương mại và Trưởng đoàn của 21 nền kinh tế thành viên APEC.

Hội nghị còn có sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC), cùng Hội đồng Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương (PECC) và Ban Thư ký APEC. Đoàn Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái làm đồng Trưởng đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái làm đồng Trưởng đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.

Hội nghị tập trung thảo luận hai chủ đề chính: Hướng tới xây dựng một Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương gắn kết, bao trùm, tự cường và thịnh vượng chung, nơi các nền kinh tế cùng phối hợp để giải quyết những thách thức chung, thu hẹp khoảng cách phát triển, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bảo đảm lợi ích của hội nhập được chia sẻ rộng rãi cho người dân và doanh nghiệp; Thúc đẩy các động lực mới cho hội nhập kinh tế trong khu vực thông qua khai thác các động lực tăng trưởng mới, bao gồm công nghệ số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi xanh và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, nhằm thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm tăng trưởng bền vững, bao trùm trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng đã nghe báo cáo của Chủ tịch Hội nghị các Quan chức Cao cấp APEC (SOM), Ban Thư ký APEC và ABAC. Các Bộ trưởng tái khẳng định cam kết hiện thực hóa Tầm nhìn Putrajaya 2040, hướng tới xây dựng một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cởi mở, năng động, tự cường và hòa bình. Các Bộ trưởng nhấn mạnh vai trò then chốt của đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển, AI một cách có trách nhiệm hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững, bao trùm và nâng cao thịnh vượng cho khu vực.

Các Bộ trưởng cũng nhấn mạnh vị thế trung tâm của APEC trong thúc đẩy hợp tác kinh tế khu vực, nhất là trong bối cảnh xuất hiện nhiều xu hướng công nghệ và mô hình phát triển mới. Với vai trò là nền tảng thúc đẩy các ý tưởng và sáng kiến đổi mới, APEC sẽ tiếp tục hỗ trợ các nền kinh tế tận dụng thành tựu công nghệ, tăng cường khả năng thích ứng của chuỗi cung ứng, thúc đẩy thương mại và đầu tư mở, đồng thời góp phần củng cố hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) giữ vai trò nòng cốt.

Về thương mại đa phương, nhiều Bộ trưởng đánh giá WTO tiếp tục giữ vai trò then chốt trong việc xây dựng và duy trì một hệ thống thương mại dựa trên luật lệ. Các cam kết và quy tắc của WTO là nền tảng không thể thiếu của thương mại quốc tế. Trên cơ sở đó, các Bộ trưởng hoan nghênh những nỗ lực thúc đẩy đối thoại và tăng cường thảo luận trong WTO về các vấn đề thương mại mới nổi và các thách thức đặt ra đối với thương mại toàn cầu hiện nay.

Thúc đẩy công nghệ, kinh tế số và chuyển đổi xanh

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái khẳng định hội nhập kinh tế khu vực là trụ cột quan trọng để hiện thực hóa Tầm nhìn Putrajaya 2040 và đánh giá cao nỗ lực của APEC trong thúc đẩy liên kết kinh tế, đặc biệt thông qua tiến trình hướng tới Khu vực Thương mại Tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP), tạo thuận lợi thương mại và đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ và cải thiện môi trường kinh doanh, đồng thời chia sẻ với các thành viên APEC một số nội dung mà Việt Nam chú trọng trong thời gian tới nhằm bảo đảm thương mại và đầu tư tự do, mở, bền vững và bao trùm trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương:

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái phát biểu tại hội nghị.

Thứ nhất là phát triển các công nghệ chiến lược. Việt Nam ưu tiên phát triển và ứng dụng các công nghệ chiến lược, công nghệ mới nổi như AI, bán dẫn và các công nghệ tiên tiến khác nhằm nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn vào năm 2030 và nhấn mạnh vai trò của hợp tác khu vực trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực để bảo đảm mọi nền kinh tế APEC đều có thể tham gia và hưởng lợi từ tiến bộ công nghệ.

Thứ hai là thúc đẩy kinh tế số và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Việt Nam sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp năng động. Việt Nam coi trọng việc thúc đẩy thương mại số, tăng cường kết nối số và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tham gia hiệu quả hơn vào chuỗi giá trị, thị trường khu vực và toàn cầu.

Thứ ba là đẩy mạnh chuyển đổi xanh. Việt Nam sẽ thúc đẩy đầu tư xanh, phát triển công nghệ sạch, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và khuyến khích sản xuất, tiêu dùng bền vững. Chuyển đổi xanh không chỉ là cam kết môi trường của Việt Nam, mà là động lực tăng trưởng mới, gắn với mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Đồng thời, Việt Nam khuyến khích việc áp dụng các tiêu chuẩn môi trường - xã hội - quản trị (ESG) trong hoạt động doanh nghiệp và mong muốn tăng cường hợp tác APEC trong thúc đẩy thương mại, đầu tư đối với hàng hóa và dịch vụ môi trường, phát triển tài chính xanh cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong quá trình chuyển đổi xanh.