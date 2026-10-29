Việt Nam nâng điểm tuân thủ Công ước Cape Town trong lĩnh vực hàng không

Hàng không Việt Nam tăng điểm trong Chỉ số tuân thủ Công ước Cape Town. (Ảnh: Cục Hàng không Việt Nam)

Chiều 29/10, thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, theo bảng cập nhật mới nhất của AWG, Việt Nam đạt 67,5 điểm trong Chỉ số tuân thủ Công ước Cape Town, thuộc nhóm trung bình. Kết quả này phản ánh những nỗ lực của Việt Nam trong việc tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thực hiện quyền của chủ nợ đối với tàu bay, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế pháp lý và quy trình phối hợp liên ngành.

Kết quả này cho thấy những chuyển biến trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao hiệu quả thực thi các cam kết quốc tế và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong lĩnh vực hàng không.

Hoàn thiện pháp luật, tháo gỡ vướng mắc trong thực thi

Năm 2023, Việt Nam từng bị đưa vào danh sách theo dõi của AWG do phát sinh một số vướng mắc trong thực tiễn xóa đăng ký quốc tịch và xuất khẩu tàu bay theo Văn bản chỉ định người có quyền yêu cầu xóa đăng ký hoặc xuất khẩu tàu bay (IDERA). Những hạn chế này khiến điểm số của Việt Nam trong Chỉ số CTC Compliance Index giảm từ 71,5 điểm xuống còn 62,5 điểm.

Thực tế trên đặt ra yêu cầu cấp thiết về hoàn thiện quy định pháp luật, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm bảo đảm việc thực thi các cam kết quốc tế được thống nhất, minh bạch và kịp thời.

Trước yêu cầu đó, Cục Hàng không Việt Nam đã phối hợp Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật về đăng ký tàu bay, quyền lợi quốc tế đối với thiết bị tàu bay và trình tự, thủ tục thực hiện IDERA theo Công ước và Nghị định thư Cape Town.

Việc ban hành, hoàn thiện các quy định pháp luật về hàng không dân dụng, trong đó có Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2025 và Nghị định số 223/2026/NĐ-CP, góp phần củng cố cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các cam kết quốc tế, tạo điều kiện xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình áp dụng trên thực tế.

Cùng với hoàn thiện thể chế, Cục Hàng không Việt Nam triển khai các thủ tục hủy đăng ký tàu bay trên cơ sở IDERA hợp lệ; phối hợp xử lý các yêu cầu bàn giao, xuất khẩu tàu bay và cung cấp xác nhận về việc đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hàng không thuộc thẩm quyền.

Các hoạt động này góp phần làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của chủ nợ, đồng thời duy trì các yêu cầu về an toàn khai thác tàu bay theo quy định.

AWG ghi nhận chuyển biến trong thực thi cam kết quốc tế

Bên cạnh việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, Cục Hàng không Việt Nam duy trì trao đổi trực tiếp với AWG, tiếp thu các khuyến nghị và phối hợp Bộ Xây dựng nghiên cứu phương án xử lý những vướng mắc liên quan thủ tục hải quan, yêu cầu hồ sơ và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên ngành.

Việc tăng cường trao đổi, đối thoại với AWG góp phần nâng cao tính minh bạch, tính thống nhất và khả năng dự đoán trong quá trình thực hiện Công ước Cape Town, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc bảo đảm quyền của các bên liên quan trong giao dịch tàu bay.

Theo bảng điểm AWG cập nhật ngày 27/10/2026, Việt Nam đạt 67,5 điểm, tăng 5 điểm so với mức 62,5 điểm trước đó. Trong các tiêu chí thành phần, điểm thực thi pháp luật đạt 4,5/5 điểm; tiêu chí về cơ chế trao đổi, đối thoại với AWG đạt 5/5 điểm.

Kết quả đánh giá cho thấy những chuyển biến tích cực trong việc hoàn thiện quy định pháp luật và duy trì cơ chế trao đổi với tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, AWG vẫn chấm tiêu chí B ở mức 2/5 điểm do những vấn đề tồn tại liên quan tiền lệ xét xử và thực tiễn thực thi.

Điều này cho thấy, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật, Việt Nam cần chú trọng nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, bảo đảm các thủ tục hủy đăng ký, xuất khẩu tàu bay và thực hiện quyền của chủ nợ được áp dụng thống nhất, đúng quy định và kịp thời trên thực tế.

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam, cho biết: Trong thời gian tới, Cục Hàng không Việt Nam xác định tiếp tục phối hợp các bộ, ngành và cơ quan liên quan hoàn thiện quy trình phối hợp liên ngành; nghiên cứu, đề xuất hướng dẫn áp dụng Công ước Cape Town trong hoạt động xét xử và thực thi quyền của chủ nợ; đồng thời tăng cường trao đổi với AWG để xử lý các khuyến nghị tồn tại.

Việc tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn không chỉ góp phần cải thiện kết quả đánh giá tuân thủ Công ước Cape Town mà còn có ý nghĩa đối với việc củng cố môi trường pháp lý cho các giao dịch liên quan tàu bay, nâng cao tính minh bạch và khả năng dự đoán của hệ thống pháp luật.

Qua đó, Việt Nam hướng tới bảo đảm thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cam kết quốc tế trong lĩnh vực hàng không, hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan với yêu cầu quản lý nhà nước và bảo đảm an toàn hàng không.