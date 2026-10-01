Việt Nam nâng cao năng lực tổ chức, phối hợp chuẩn bị cho Năm APEC 2027

Tham dự Hội thảo có Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027; Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Courtney Beale; Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC quốc tế Eduardo Pedrosa; các diễn giả, chuyên gia đến từ các nền kinh tế từng đăng cai APEC cùng gần 100 đại diện các bộ, ngành, các Tiểu ban thuộc Ủy ban Quốc gia APEC 2027 và các địa phương tham gia chuẩn bị Năm APEC Việt Nam 2027.

Tiếp nối Hội thảo đầu tiên vào tháng 4, hoạt động lần này tập trung vào công tác tổ chức, điều hành và phối hợp, với sự tham gia của các bộ, ngành, các Tiểu ban APEC 2027 và các địa phương, cùng sự đồng hành của Ban Thư ký APEC quốc tế và các đối tác.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh: Thành Long)

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, xác lập mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Cùng với đó, Việt Nam triển khai đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới, kiên trì đường lối độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả. Trong tiến trình đó, APEC và khu vực châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục giữ vị trí quan trọng.

Thứ trưởng khẳng định đăng cai Năm APEC 2027 là một nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm của Việt Nam từ nay đến năm 2030, đòi hỏi công tác chuẩn bị và tổ chức phải tương xứng với ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện. Công tác chuẩn bị chu đáo, tổ chức chuyên nghiệp trong Năm APEC 2027 sẽ thể hiện trách nhiệm và năng lực của chủ nhà, góp phần củng cố lòng tin, tạo thuận lợi cho đối thoại và hợp tác giữa các thành viên, hướng tới những kết quả thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự Hội thảo. (Ảnh: Thành Long)

Hoan nghênh sự vào cuộc tích cực, chủ động của các địa phương, Thứ trưởng nhấn mạnh việc phát huy vai trò, trách nhiệm của từng địa phương, đồng thời bảo đảm sự thống nhất trong phối hợp với các cơ quan Trung ương là yếu tố quan trọng đối với thành công của Năm APEC 2027; đề nghị Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, các Tiểu ban, bộ, ngành và địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, phân công rõ trách nhiệm và bảo đảm xử lý, quyết định kịp thời các vấn đề phát sinh. Mỗi sự kiện APEC sẽ là cơ hội quý báu để quảng bá tiềm năng kinh tế, con người, văn hóa và những nét đặc sắc của từng địa phương, qua đó góp phần giới thiệu một Việt Nam năng động, giàu bản sắc và ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.

Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Courtney Beale phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Thành Long)

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Courtney Beale, khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương với vai trò và vị thế ngày càng gia tăng trong khu vực và trên trường quốc tế.

Phó Đại sứ nhấn mạnh hai lần đăng cai thành công Năm APEC vào 2006 và 2017 đã khẳng định năng lực tổ chức, điều phối và dẫn dắt của Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng Năm APEC Việt Nam 2027 là cơ hội để Việt Nam thể hiện tầm nhìn và vai trò chủ động, thúc đẩy các kết hợp tác thiết thực cho khu vực.

Bà Courtney Beale khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, sẵn sàng hỗ trợ nâng cao năng lực, kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức trong thời gian tới, hướng tới Năm APEC 2027 hiệu quả, thành công.

Giám đốc Điều hành Ban Thư ký APEC quốc tế Eduardo Pedrosa phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Thành Long)

Phát biểu tại Hội thảo, ông Eduardo Pedrosa, Giám đốc Điều hành Ban Thư ký APEC quốc tế, nhấn mạnh trong bối cảnh môi trường kinh tế khu vực và quốc tế đang có những chuyển biến nhanh chóng, APEC tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong tạo dựng không gian đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực giữa các nền kinh tế, qua đó thúc đẩy hợp tác thiết thực vì các mục tiêu chung của khu vực.

Ông đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực, chủ động của Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam là số ít các thành viên đã ba lần đăng cai APEC. Giám đốc điều hành khẳng định Ban Thư ký APEC sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong quá trình chuẩn bị, triển khai Năm APEC 2027, hướng tới một chương trình nghị sự hiệu quả, thực chất, tạo dấu ấn và đóng góp thiết thực vào tiến trình hợp tác của khu vực.

Hội thảo “Chuẩn bị cho Năm APEC 2027: Nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp” diễn ra trong 2 ngày 1-2/10. (Ảnh: Thành Long)

Trong hai ngày Hội thảo, các đại biểu sẽ trao đổi với Ban Thư ký APEC quốc tế và chuyên gia từ các nền kinh tế từng đăng cai về kinh nghiệm tổ chức, điều hành, phối hợp giữa các cơ quan và xử lý tình huống phát sinh. Các phiên thảo luận cũng tạo cơ hội để địa phương làm rõ yêu cầu chuẩn bị, đề xuất hỗ trợ và cách phát huy thế mạnh kinh tế, văn hóa, du lịch, góp phần tổ chức thành công Năm APEC 2027, quảng bá hình ảnh Việt Nam và thúc đẩy phát triển địa phương.

Các đại biểu chung ảnh chung. (Ảnh: Thành Long)

Sáng cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đã có cuộc gặp với Bà Courtney Beale, Phó Đại sứ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, đại diện chương trình US-APEC RISE và các chuyên gia, diễn giả quốc tế, bày tỏ cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của các đối tác và mong muốn các đối tác tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, góp phần vào thành công của Năm APEC 2027.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ có cuộc gặp với Bà Courtney Beale, Phó Đại sứ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. (Ảnh: Thành Long)

Trả lời phỏng vấn TG&VN bên lề hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ khẳng định, trong các mục tiêu lớn đặt ra tại APEC 2027 có 2 mục tiêu rất quan trọng. Mục tiêu đầu tiên, thông qua việc chủ trì Năm APEC 2027, chúng ta sẽ góp phần vào thúc đẩy chương trình nghị sự cốt lõi của APEC là tạo thuận lợi hóa cho thương mại, đầu tư; thúc đẩy tăng trưởng bền vững, tăng cường năng suất để tạo cơ hội kinh doanh, tạo việc làm cho người dân của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mục tiêu thứ hai, việc đăng cai APEC 2027 cũng là một cơ hội để thể hiện vai trò và trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề khu vực, toàn cầu. Đặc biệt, thông qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam cũng như các địa phương đăng cai các sự kiện của APEC có cơ hội quảng bá về văn hóa, con người, địa danh. Chính vì thế, để thực hiện 2 mục tiêu này, công tác phối hợp tổ chức rất quan trọng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chia sẻ với báo chí bên lề sự kiện. (Ảnh: Thành Long)

Thứ trưởng Thường trực khẳng định, việc phối hợp điều phối hết sức quan trọng, thể hiện qua 3 tầng phối hợp. Ở tầng phối hợp thứ nhất ở cấp Trung ương, chúng ta có Ủy ban quốc gia APEC 2027 do Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì và thành viên là các bộ, ngành. Sự phối hợp giữa Ủy ban quốc gia APEC 2007 và Ban Thư ký APEC quốc gia, với 5 tiểu ban về: an ninh, vật chất, hậu cần, văn hóa, tuyên truyền, nội dung, lễ tân là quan trọng. Tầng phối hợp thứ hai là sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương với các địa phương trong quá trình tổ chức các sự kiện APEC. Tầng phối hợp thứ ba là phối hợp giữa Việt Nam với tư cách là chủ nhà APEC 2027 với Ban Thư ký APEC quốc tế và các thành viên của APEC. Ba tầng phối hợp này bảo đảm sự nhuần nhuyễn và sự hiệu quả để chương trình nghị sự của APEC được triển khai thực hiện đạt được 2 mục tiêu lớn đặt ra cho Năm APEC 2027.