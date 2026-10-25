Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có chi phí du lịch rẻ nhất thế giới năm 2026

Từ những bãi biển nhiệt đới, các dãy núi hùng vĩ đến những thành phố giàu bản sắc văn hóa, nhiều quốc gia trên thế giới mang đến trải nghiệm du lịch đa dạng, chất lượng với mức chi phí phải chăng. Đón đầu kế hoạch du lịch năm 2027 của các gia đình, kênh thông tin tài chính và kinh doanh của Ấn Độ NDTV Profit vừa công bố danh sách những quốc gia có chi phí du lịch rẻ nhất thế giới năm 2026, trong đó có sự góp mặt của Việt Nam.

Du khách tham quan, mua sắm tại Nha Trang.

Theo NDTV Profit, Sri Lanka - quốc đảo tại Ấn Độ Dương có chi phí du lịch rẻ nhất thế giới trong năm 2026. Bên cạnh đó, Serbia, Nepal, Georgia và Việt Nam cũng góp mặt trong nhóm những điểm đến có mức chi phí hấp dẫn nhất dành cho du khách quốc tế. Ngoài lợi thế về chi phí, mỗi điểm đến còn mang đến những trải nghiệm khác biệt, từ cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa đến ẩm thực địa phương, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách quốc tế.

Đứng đầu bảng xếp hạng, Sri Lanka nổi tiếng với sự kết hợp giữa chi phí phải chăng và hạ tầng du lịch thuận tiện. Du khách có thể dễ dàng tìm thấy các món ăn địa phương giá rẻ, cùng nhiều lựa chọn lưu trú như nhà khách, khách sạn quy mô nhỏ. Bên cạnh đó, mạng lưới tàu hỏa và xe buýt giúp việc di chuyển trên đảo trở nên dễ dàng, tiết kiệm.

Không chỉ nổi bật bởi chi phí thấp, Sri Lanka còn sở hữu nhiều bãi biển nguyên sơ, khu bảo tồn động vật hoang dã, vùng đồi núi xanh mát, các thành phố giàu giá trị lịch sử và nhiều di sản văn hóa đặc sắc. "Với những du khách ưu tiên trải nghiệm cuộc sống bản địa và sử dụng phương tiện công cộng, quốc gia này là điểm đến hấp dẫn với mức chi phí thấp hơn nhiều so với những điểm du lịch khác", tác giả gợi ý.

Du khách vui chơi trên bãi biển tại xã Cam Lâm.

Xếp sau Sri Lanka là Serbia - nơi du khách có thể thưởng thức những bữa ăn địa phương thịnh soạn và lưu trú tại các khách sạn 5 sao với mức giá ưu đãi. Tiếp đó là Nepal, lựa chọn hấp dẫn đối với những người yêu thích đi bộ đường dài, leo núi và khám phá văn hóa bản địa và Georgia, nơi thu hút du khách bởi những dãy núi hùng vĩ, các thị trấn giàu dấu ấn lịch sử cùng nền ẩm thực đặc sắc.

Việt Nam xếp thứ 5 trong top quốc gia có chi phí du lịch rẻ nhất thế giới. Tác giả nhận định: “Việt Nam là một trong những lựa chọn hàng đầu cho du khách muốn có trải nghiệm tuyệt vời với chi phí hợp lý. Tại nhiều nơi, du khách có thể tìm được chỗ ở giá bình dân và thưởng thức ẩm thực đường phố với chi phí thấp. Bên cạnh đó, Việt Nam còn nổi tiếng với những bãi biển đẹp, các đô thị sôi động cùng những vùng nông thôn giàu bản sắc. Nhờ mức chi phí dễ tiếp cận, Việt Nam tiếp tục là lựa chọn hấp dẫn đối với khách quốc tế, đặc biệt là du lịch bụi và những người muốn tối ưu ngân sách trong hành trình khám phá thế giới".