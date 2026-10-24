Việt Nam nằm trong chiến lược thúc đẩy du lịch Đông Nam Á của Thái Lan

Các bãi biển du lịch ở Đà Nẵng luôn thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN

Chiến lược này thực hiện theo định hướng của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun về việc gắn kết chặt chẽ giữa thương mại, văn hóa và du lịch. Mục tiêu trọng tâm là chuyển hóa thành công từ việc đăng cai Hội nghị thường niên năm 2026 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) diễn ra giữa tháng 10 tại Bangkok thành lợi ích kinh tế lâu dài, đồng thời tạo đà lan tỏa sức mạnh mềm văn hóa Thái Lan.

Để tối ưu hóa hiệu quả tiếp thị, TAT đã xây dựng các chương trình quảng bá riêng biệt phù hợp với đặc điểm từng thị trường. Tại Việt Nam, Thái Lan tập trung thu hút phân khúc du lịch gia đình và nhu cầu mua sắm. Chiến dịch tại Malaysia nhấn mạnh vào ẩm thực, mua sắm và các hành trình khám phá các địa phương du lịch tiềm năng. Tại Indonesia, Thái Lan đẩy mạnh quảng bá du lịch chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ thân thiện với khách Hồi giáo, trong khi thị trường Singapore hướng tới phân khúc khách chi tiêu cao. Đối với Đài Loan (Trung Quốc), chiến dịch tập trung vào du lịch ẩm thực kết hợp chương trình tiếp thị tới cộng đồng LGBTQ+.

Nhằm khuyến khích du khách và các đại biểu quốc tế kéo dài thời gian lưu trú, TAT phối hợp với Hiệp hội Đại lý Du lịch Thái Lan (ATTA) giới thiệu 7 tuyến du lịch tại Bangkok cùng 20 chương trình tham quan kết nối tới các điểm đến lân cận như Pattaya, Hua Hin và Nakhon Ratchasima. Bên cạnh đó, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống như múa Nora, múa rối và múa mặt nạ Khon cũng được lồng ghép nhằm gia tăng giá trị trải nghiệm và thúc đẩy chi tiêu của du khách.