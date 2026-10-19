Việt Nam - Na Uy thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng trên nền tảng hiệp định Việt Nam - EFTA

Ngày 18/10/2026, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái đã tiếp bà Astrid Bergmål, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Hai bên trao đổi các biện pháp sớm đưa Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA vào thực thi, thúc đẩy đầu tư của Na Uy vào lĩnh vực năng lượng và mở rộng hợp tác thương mại, công nghiệp.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có nhiều dấu mốc quan trọng: hai nước chuẩn bị kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/11/1971 - 25/11/2026); Việt Nam và các nước EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do ngày 2/7/2026 và Việt Nam - Na Uy ký Bản ghi nhớ về Đối tác Chiến lược Xanh ngày 17/4/2026.

Thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng tích cực. Trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại Việt Nam - Na Uy đạt 644 triệu USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt 221 triệu USD, tăng 56,7%, vượt kết quả cả năm 2025. Tuy nhiên, Thứ trưởng cho rằng quy mô này còn khiêm tốn so với tiềm năng của hai nền kinh tế.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái phát biểu.

Về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA, Thứ trưởng cho biết, Bộ Công Thương đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để Hiệp định sớm có hiệu lực. Na Uy là Cơ quan lưu chiểu của Hiệp định, vì vậy, Thứ trưởng đề nghị phía Na Uy phối hợp chặt chẽ để hai bên sớm hoàn tất thủ tục phê chuẩn. Thứ trưởng cũng đề nghị Na Uy và các nước EFTA sớm xây dựng chương trình hỗ trợ kỹ thuật dành riêng cho việc thực thi Hiệp định, giúp doanh nghiệp hai bên, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nắm bắt cam kết và tận dụng hiệu quả các ưu đãi.

Trong lĩnh vực năng lượng, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái thông tin, Việt Nam đã hoàn thiện đáng kể khung pháp lý về đầu tư năng lượng, trong đó có Luật Điện lực năm 2024, Nghị quyết số 253/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 272/2026/NĐ-CP. Thứ trưởng đề nghị phía Na Uy khuyến khích Quỹ Norfund và các doanh nghiệp Na Uy tăng cường đầu tư vào năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi, pin lưu trữ năng lượng và lưới điện thông minh; đồng thời sớm cụ thể hóa cam kết đầu tư đến 250 triệu USD thông qua Norfund bằng các dự án trong khuôn khổ Đối tác Chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP).

Thứ trưởng cũng đề xuất hai bên mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khai thác, chế biến thuỷ sản, nông sản và kinh tế biển; chuyển giao công nghệ xanh; kiểm kê phát thải khí nhà kính trong công nghiệp; phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh, hạ tầng thương mại và logistics.

Bà Astrid Bergmål, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy phát biểu.

Về phần mình, Quốc vụ khanh Astrid Bergmål cảm ơn sự đón tiếp của Bộ Công Thương, đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua; trao đổi về các nội dung phía Na Uy quan tâm.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, sớm đưa Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA vào thực thi, đồng thời thúc đẩy các hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Na Uy.