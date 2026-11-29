Sáng 29/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhân dịp Tổng thống sang dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 11 tại Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Myanmar; nhấn mạnh các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao thời gian qua là những dấu mốc quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, đưa quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới với những định hướng và trọng tâm hợp tác phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục duy trì đà phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương, tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đẩy mạnh triển khai các cam kết và thỏa thuận cấp cao đã đạt được; đề nghị Tổng thống Myanmar quan tâm, chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan của Myanmar phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam thúc đẩy hợp tác, tạo chuyển biến thực chất trên các lĩnh vực trong thời gian tới.

Tổng thống Myanmar mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Myanmar; khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. Ảnh: TTXVN

Tìm kiếm cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan liên quan của hai nước tăng cường kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực mới, phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi nước; tích cực trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước mở rộng hoạt động tại thị trường của nhau, phát huy tính bổ trợ về nguồn lực, thị trường và thế mạnh phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu giữa các cấp, các ngành và nhân dân hai nước; phối hợp chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Myanmar vào năm 2027. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị phía Myanmar tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc và kinh doanh tại Myanmar, phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Tổng thống Min Aung Hlaing trân trọng cảm ơn sự ủng hộ nhất quán của Việt Nam đối với Myanmar trong suốt thời gian qua; khẳng định Myanmar luôn mong muốn duy trì, phát triển quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước thành viên ASEAN, mong Việt Nam tiếp tục là cầu nối; đồng thời khẳng định Myanmar sẵn sàng tăng cường hợp tác với các nước trong phòng, chống tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam nhất quán tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Myanmar, ủng hộ giải pháp do Myanmar làm chủ và dẫn dắt, tạo điều kiện thuận lợi để Myanmar sớm khôi phục sự tham gia đầy đủ tại các cơ chế và hoạt động của ASEAN.

Tổng thống Myanmar khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trong khuôn khổ CLMV và ACMECS; nhấn mạnh lợi thế về vị trí địa lý, khả năng kết nối và tính bổ trợ giữa các nước thành viên ACMECS, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, nhất là trong phát triển các hành lang kinh tế, kết nối giao thông và thương mại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhất trí hai bên còn nhiều cơ hội để cùng nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác kết nối cả về đường bộ và đường biển, phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi nước và tăng cường liên kết giữa các nền kinh tế trong tiểu vùng.

Nhân dịp này, Tổng thống Min Aung Hlaing bày tỏ mong muốn được đón các đoàn đại biểu Việt Nam sang thăm Myanmar; trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Myanmar nhân dịp Tết cổ truyền của Myanmar vào tháng 4/2027. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn lời mời, bày tỏ tình cảm tốt đẹp đối với đất nước và nhân dân Myanmar qua những lần đến thăm Myanmar trước đây; nhất trí hai bên tiếp tục trao đổi qua kênh ngoại giao để sớm thu xếp chuyến thăm vào thời gian phù hợp.