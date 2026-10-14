Việt Nam - Mỹ ưu tiên hợp tác trong 5 lĩnh vực trọng điểm

Ưu tiên hợp tác trong 5 lĩnh vực

Hơn 250 đại diện cơ quan Chính phủ, lãnh đạo doanh nghiệp và nhà đầu tư đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2026 sáng 14/10 tại Hà Nội. Sự kiện do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ đồng tổ chức.

Với chủ đề “Kỷ nguyên tăng trưởng mới: Đưa quan hệ đối tác kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ đi vào chiều sâu”, hội nghị tập trung vào ba định hướng: kinh tế số và làn sóng đổi mới; thúc đẩy động lực tăng trưởng kinh tế; cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong sản xuất, đầu tư và tăng trưởng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khái quát năm kết quả nổi bật trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, gồm tăng cường đối thoại và củng cố niềm tin; hoàn thiện khuôn khổ hợp tác; tăng cường liên kết kinh tế; mở rộng hợp tác công nghệ; gắn kết hợp tác song phương với khu vực và toàn cầu.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.

Trong giai đoạn tới, hai nước ưu tiên hợp tác trong 5 lĩnh vực: công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu; năng lượng sạch và chuyển đổi xanh; phát triển chuỗi cung ứng bền vững; tài chính, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đây cũng là những lĩnh vực có khả năng tạo thêm động lực cho quan hệ kinh tế song phương, nhất là khi hai nền kinh tế có nhiều cơ hội bổ trợ về thị trường, công nghệ, năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng.

Quan hệ kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực. Kim ngạch thương mại song phương đạt 157,8 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 24,5% so với cùng kỳ. Cùng với thương mại, sự hiện diện của các tập đoàn Hoa Kỳ trong những lĩnh vực như công nghệ, logistics và năng lượng đang mở ra thêm cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai nước.

Tuy nhiên, để dòng vốn đầu tư tiếp tục mở rộng, bên cạnh sức hấp dẫn của thị trường, tính ổn định và khả năng dự báo của chính sách cũng là yếu tố được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm.

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2026 do VCCI, AmCham Việt Nam và Phòng Thương mại Hoa Kỳ đồng tổ chức.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wick nhấn mạnh các doanh nghiệp Hoa Kỳ, với sự hậu thuẫn của Chính phủ Hoa Kỳ, sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển. Theo bà, doanh nghiệp mong muốn có thêm cơ hội đầu tư và sẽ tự tin theo đuổi những cơ hội đó khi khuôn khổ pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.

“Tiếp nối sự tin tưởng sẽ là các khoản đầu tư, và niềm tin lại phụ thuộc vào các quy định rõ ràng, có tính dự báo, và được xây dựng thông qua tham vấn với chính những người sẽ phải tuân thủ các quy định đó”, Đại sứ Jennifer Wick chia sẻ.

Cùng quan điểm, ông Mark Gillin - Chủ tịch Ban Lãnh đạo Quốc gia của AmCham Việt Nam, cho rằng giai đoạn tiếp theo của quan hệ song phương phụ thuộc nhiều vào kết quả triển khai trên thực tế.

Doanh nghiệp Hoa Kỳ có nhu cầu đầu tư, mở rộng hoạt động và xây dựng quan hệ đối tác dài hạn tại Việt Nam. Để hiện thực hóa những cơ hội này, hai bên cần tiếp tục hoàn thiện các quy định ổn định, dễ dự đoán, bảo đảm hạ tầng đáng tin cậy, khả năng tiếp cận năng lượng và nguồn nhân lực, đồng thời chuyển các cam kết chính sách thành kết quả cụ thể.

Nâng cao chất lượng hợp tác, đầu tư

Từ góc độ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch VCCI cho rằng, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ghi nhận sự hiện diện và mở rộng hoạt động của nhiều tập đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam. Những doanh nghiệp như HP, NVIDIA trong lĩnh vực công nghệ, FedEx trong lĩnh vực logistics và Excelerate Energy trong lĩnh vực năng lượng không chỉ mang đến nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản trị mà còn tạo cơ hội kết nối chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam.

“Đặc biệt, sự hiện diện của đông đảo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ tại khán phòng hôm nay chính là minh chứng sống động cho sự quan tâm và tiềm năng hợp tác to lớn giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước”, ông Vinh nói.

Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch VCCI.

Dù vậy, Phó Chủ tịch VCCI cho rằng dư địa hợp tác vẫn chưa được khai thác hết. Vị trí thứ 11 trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam chưa phản ánh đầy đủ tiềm lực của doanh nghiệp Hoa Kỳ. Vì vậy, vấn đề không chỉ là thu hút thêm vốn đầu tư mà còn phải nâng cao chất lượng, chiều sâu và hiệu quả hợp tác.

Để đạt mục tiêu này, ông Vinh đề xuất Chính phủ hai nước tiếp tục duy trì môi trường chính sách ổn định, minh bạch, có tính dự báo cao; tăng cường đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại và đầu tư song phương.

Quan hệ thương mại cũng cần phát triển theo hướng cân bằng, hài hòa và cùng có lợi, phát huy tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế. Bên cạnh tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Hoa Kỳ, hai bên cần khai thác tốt hơn cơ hội nhập khẩu sản phẩm, công nghệ, thiết bị và dịch vụ có thế mạnh của Hoa Kỳ, qua đó mở rộng thị trường và thúc đẩy các quan hệ kinh doanh dài hạn.

Với doanh nghiệp Hoa Kỳ, VCCI kỳ vọng các tập đoàn có tiềm lực công nghệ và nguồn lực đầu tư lớn tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam theo hướng dài hạn, tạo giá trị gia tăng cao. Hợp tác cần được đẩy mạnh trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, bán dẫn, chuyển đổi xanh, năng lượng và các ngành công nghiệp chiến lược; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới cung ứng, hợp tác sản xuất, nghiên cứu và phát triển.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, đổi mới công nghệ và cải thiện quản trị để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Việc tìm kiếm đối tác, mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư tại Hoa Kỳ cũng là hướng đi cần được thúc đẩy nhằm tăng tính cân bằng và bền vững của quan hệ kinh tế hai chiều.

Ông Vinh nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, đối thoại, chia sẻ thông tin và phối hợp hành động giữa khu vực công và khu vực tư ngày càng quan trọng. VCCI cam kết tiếp tục phối hợp với AmCham Việt Nam, Phòng Thương mại Hoa Kỳ và các đối tác, đồng thời làm cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước để phản ánh kiến nghị, thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.