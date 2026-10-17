Việt Nam muốn tăng gấp đôi kim ngạch thương mại với Thụy Sĩ

Chiều 17/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin đang thăm chính thức Việt Nam. Nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Thụy Sĩ thăm Việt Nam vào đúng dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Chính phủ và nhân dân Thụy Sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như phát triển và hội nhập hiện nay. Ảnh: Việt Linh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi Thụy Sĩ là người bạn đồng hành tin cậy, đối tác quan trọng tại châu Âu; mong muốn tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, sớm thiết lập cơ chế hợp tác liên Chính phủ trong lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thủ tướng cho rằng chuyến thăm mở ra chương mới trong quan hệ hai nước, đặc biệt với việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA (VEFTA). Ảnh: Việt Linh.

Đánh giá cao vai trò tích cực của Thụy Sĩ trong thúc đẩy ký kết Hiệp định, Thủ tướng đề nghị phối hợp để Hiệp định sớm có hiệu lực, tạo đột phá trong hợp tác thương mại, đầu tư, phấn đấu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương; khuyến khích doanh nghiệp, quỹ đầu tư Thụy Sĩ mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, công nghiệp chế tạo, công nghệ sinh học, dược phẩm và đổi mới sáng tạo. Ảnh: Việt Linh.

Nhấn mạnh tài chính là thế mạnh vượt trội của Thụy Sĩ và cũng là định hướng phát triển chiến lược của Việt Nam, Thủ tướng đề nghị Thụy Sĩ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, thúc đẩy kết nối với các trung tâm tài chính lớn trên thế giới; tăng cường hợp tác về tài chính xanh, quỹ đầu tư, quản lý tài sản, tài sản mã hóa, tín chỉ các-bon, trái phiếu quốc tế và công nghệ tài chính. Ảnh: Việt Linh.

Tổng thống Guy Parmelin cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chính phủ và nhân dân Việt Nam, bày tỏ vui mừng khi trở lại thăm Việt Nam, nhấn mạnh Thụy Sĩ là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và hình ảnh Việt Nam ngày càng tích cực tại Thụy Sĩ. Tổng thống đánh giá hai nước có nhiều điểm tương đồng trong việc đề cao hòa bình, hợp tác và chủ nghĩa đa phương, khẳng định Thụy Sĩ coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả. Sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp và nhà khoa học Thụy Sĩ trong đoàn thăm thể hiện kỳ vọng lớn vào tiềm năng hợp tác song phương. Ảnh: Việt Linh.

Tổng thống hoan nghênh việc ký kết VEFTA, cho rằng hiệp định sẽ tạo thêm cơ hội thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp hai nước, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ; khẳng định Thụy Sĩ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực bảo hiểm, tái bảo hiểm, chế tạo máy móc chính xác và công nghệ cao; đề xuất kết nối Trung tâm Crypto Valley với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam, tăng cường hợp tác về blockchain, AI và công nghệ lượng tử. Tổng thống cũng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp và khẳng định sẵn sàng tạo thuận lợi hơn về thị thực cho công dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Trong cuộc hội kiến, hai nước nhất trí thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Thụy Sĩ trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân, tận dụng hiệu quả VEFTA, mở rộng thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp; lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo và chuyển đổi xanh làm trọng tâm hợp tác. Hai nước cũng cam kết tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, lao động và phối hợp tại các diễn đàn đa phương, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển. Ảnh: Việt Linh.