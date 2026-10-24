Việt Nam-Mozambique thúc đẩy hợp tác trong sản xuất và chế biến nông sản

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn và Viện trưởng Viện Điều Mozambique Jorge Vidigal Fole. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Tại cuộc gặp, Đại sứ Trần Thị Thu Thìn chúc mừng ông Jorge Vidigal Fole được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Điều Mozambique, bày tỏ tin tưởng ông sẽ cùng tập thể Viện tiếp tục phát huy vai trò trong thúc đẩy phát triển ngành điều Mozambique.

Đại sứ đánh giá cao tiềm năng và những đóng góp của ngành điều đối với phát triển kinh tế, tạo sinh kế cho người dân và thúc đẩy xuất khẩu của Mozambique; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển ngành điều, nâng cao năng lực chế biến và gia tăng giá trị sản phẩm.

Viện trưởng Jorge Vidigal Fole cho biết năm 2025, sản lượng điều của Mozambique đạt khoảng 200.000 tấn, trong đó sản lượng chế biến đạt khoảng 40.000 tấn; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 121,6 triệu USD, tăng gần ba lần so với năm 2024.

Ông bày tỏ mong muốn, tăng cường hợp tác với Việt Nam, nhất là trong chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật và thu hút đầu tư vào chế biến điều, nhằm nâng cao năng lực chế biến trong nước, gia tăng giá trị sản phẩm và hướng tới mục tiêu chế biến khoảng 482.000 tấn vào năm 2034 theo Chương trình phát triển chuỗi giá trị điều giai đoạn 2025-2034.

Bên cạnh ngành điều, ông Jorge Vidigal Fole cũng bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực cà phê và mắc ca, thông qua trao đổi kinh nghiệm phát triển sản xuất, kỹ thuật canh tác, chế biến và kết nối doanh nghiệp hai nước. Đây là những lĩnh vực có tiềm năng bổ trợ cho nhau, mở ra cơ hội đa dạng hóa hợp tác nông nghiệp, thúc đẩy đầu tư và gia tăng giá trị các sản phẩm nông sản của Mozambique.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Hai bên đánh giá cao tiềm năng hợp tác và khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ thương mại ổn định, lâu dài, cùng có lợi. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác ngành điều theo hướng sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, từng bước mở rộng từ trao đổi thương mại nguyên liệu sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật, đầu tư chế biến và nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị quốc tế.

Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp giữa Viện Điều Mozambique và Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS), thúc đẩy trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp hai nước. Trên cơ sở đó, hai bên hướng tới từng bước mở rộng kết nối hợp tác sang các mặt hàng cà phê, mắc ca và những lĩnh vực nông nghiệp có tiềm năng khác, phát huy thế mạnh của mỗi bên, khai thác hiệu quả cơ hội hợp tác, góp phần phát triển bền vững ngành nông nghiệp Mozambique và tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam-Mozambique.