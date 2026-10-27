Việt Nam - Mozambique thúc đẩy hợp tác nông nghiệp bền vững

Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn làm việc với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Môi trường và Thủy sản Mozambique Roberto Mito Albino. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Mozambique)

Tại buổi làm việc, Đại sứ chuyển tới Bộ trưởng lời chào và thăm hỏi của Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, đồng thời trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Nông nghiệp, Môi trường và Thủy sản Mozambique và các cơ quan chức năng Mozambique trong việc thúc đẩy các chương trình hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết anh em giữa Việt Nam và Mozambique được vun đắp qua nhiều thế hệ, tiếp tục phát triển mạnh mẽ và sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, tin cậy chính trị vững chắc và các kết quả hợp tác song phương thực chất, cùng có lợi, từ thương mại, đầu tư, viễn thông đến giáo dục, y tế, giao lưu nhân dân…

Đại sứ nhấn mạnh hợp tác nông nghiệp là một trụ cột của quan hệ song phương khi hai nước có đặc điểm địa hình, điều kiện tự nhiên và thổ nhưỡng đa dạng với nhiều nét tương đồng.

Trên nền tảng đó, từ nhiều năm qua, Việt Nam đã cử nhiều chuyên gia nông nghiệp sang khảo sát, hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho phía Mozambique, đồng thời hai bên đẩy mạnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật canh tác nhằm nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng nông, thủy sản.

Bộ trưởng Roberto Mito Albino vui mừng trước những kết quả hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Mozambique. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Mozambique)

Song song với đó, Việt Nam đã cấp học bổng cho sinh viên Mozambique, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực theo Hiệp định giữa hai Chính phủ về hợp tác trong giáo dục đại học, trong đó có nhiều sinh viên theo học các ngành về nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến…

Một điểm nhấn quan trọng của hợp tác song phương trong nông nghiệp là Dự án sản xuất lúa, đậu tương và rau màu tại các tỉnh miền Trung Mozambique trong giai đoạn 2013-2017. Dự án đã mang lại những kết quả rất thiết thực, đặc biệt trong việc hỗ trợ người dân địa phương tiếp thu các kỹ thuật canh tác tiên tiến và giống cây trồng chất lượng cao, qua đó góp phần nâng cao năng suất các loại cây trồng chủ lực tại khu vực miền Trung Mozambique.

Tiếp nối thành công này, Đại sứ vui mừng cho biết, các cơ quan chức năng của hai nước đang tích cực trao đổi và hoàn thiện thủ tục để sớm tiến tới triển khai Giai đoạn hai của Dự án nhằm tiếp tục thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ bảo đảm an ninh lương thực tại Mozambique.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Mozambique)

Bộ trưởng Roberto Mito Albino bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Mozambique trong thời gian qua. Theo Bộ trưởng, Việt Nam là một trong những điển hình mà Mozambique mong muốn học hỏi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, xã hội nói chung và cụ thể trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và thủy sản. Bộ trưởng cho biết, Mozambique xác định Việt Nam là đối tác chiến lược hàng đầu trong hợp tác kỹ thuật nông nghiệp để hiện thực hóa mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực và sự phát triển bền vững.

Bộ trưởng đánh giá cao trước những tín hiệu tích cực về Giai đoạn 2 của Dự án hợp tác nông nghiệp. Theo Bộ trưởng, việc triển khai giai đoạn tiếp theo của Dự án có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với các mục tiêu trọng tâm mà Chính phủ Mozambique đang theo đuổi tại Kế hoạch Chiến lược Phát triển Nông nghiệp mới (PEDSA) và Kế hoạch Đầu tư Nông nghiệp Quốc gia (PNISA), hướng tới đẩy mạnh sản xuất lương thực bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và cải thiện sinh kế cho người dân. Bộ trưởng đề nghị cơ quan chức năng hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ để sớm đưa dự án vào triển khai.

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống và những kết quả hợp tác song phương tốt đẹp thời gian qua, Bộ trưởng cho biết, sẽ sớm cử các đoàn cán bộ, chuyên gia sang tham quan, học tập kinh nghiệm thực tế và nâng cao năng lực chuyên môn tại Việt Nam trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Bộ trưởng bày tỏ mong muốn sớm có chuyến thăm tới Việt Nam vào thời điểm thích hợp; đồng thời đề nghị Việt Nam tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ chuyên môn, kỹ thuật cho Mozambique trong các lĩnh vực trọng tâm như thâm canh lúa nước, nuôi trồng thủy sản và chế biến nông sản, đặc biệt là hạt điều.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique)