Việt Nam mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống với Đan Mạch

Ngày 19/10 theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Copenhagen, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch.

Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik Đệ Thập và Hoàng hậu Mary chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, theo Nghi thức Cấp Nhà nước dành cho Nguyên thủ quốc gia.

Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Cấp Nhà nước tới Đan Mạch. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra đúng vào dịp hai bên kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Đan Mạch, một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Bắc Âu và châu Âu; khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Đan Mạch đã dành cho Việt Nam kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, trong công cuộc tái thiết, phát triển đất nước cũng như quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế và chuyển đổi xanh hiện nay.

Nguồn: VTV