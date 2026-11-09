Việt Nam mong muốn doanh nghiệp Nhật Bản cùng phát triển công nghệ chiến lược, gắn kết chuỗi giá trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, sáng 9/11 (giờ địa phương), tại Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tiếp và tọa đàm với lãnh đạo, đại diện cấp cao các tập đoàn lớn của Nhật Bản.

Tham dự có Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Kobayashi Ken; Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) Tsutsui Yoshinobu và đại diện nhiều tập đoàn lớn. Keidanren hiện quy tụ hơn 1.500 doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản.

Tại tọa đàm, đại diện Keidanren bày tỏ mong muốn Việt Nam phát huy vai trò trong cấu trúc kinh tế khu vực, bảo đảm chuỗi cung ứng, duy trì thương mại tự do, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và tăng cường cơ chế hợp tác song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Đại diện các tập đoàn đánh giá cao hiệu quả hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; khẳng định cam kết đồng hành lâu dài, đóng góp vào tăng trưởng bền vững thông qua chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, khu công nghiệp, năng lượng và chuyển đổi số.

Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đối với sự phát triển của Việt Nam; khẳng định hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là xung lực mạnh mẽ, trụ cột vững chắc trong quan hệ hai nước.

Trong đó, các doanh nghiệp thành viên Keidanren giữ vai trò nòng cốt, không chỉ kết nối dòng vốn, công nghệ tiên tiến mà còn góp phần định hình văn hóa kinh doanh chuẩn mực, đề cao uy tín, kỷ luật, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng hợp tác trong bối cảnh mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hai bên cần chuyển từ "hợp tác truyền thống trên cơ sở tiếp nhận - chuyển giao" sang "hợp tác đồng kiến tạo, gắn kết sâu sắc về chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng", hướng tới tăng trưởng chất lượng cao và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của cả hai nước.

Lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản tham dự sự kiện. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các doanh nghiệp Keidanren nhìn nhận Việt Nam không chỉ là công xưởng sản xuất thô hay thị trường tiêu thụ tiềm năng, mà là đối tác chiến lược dài hạn, cùng sáng tạo sản phẩm, thử nghiệm mô hình mới và phát triển các công nghệ chiến lược.

Các lĩnh vực được đặc biệt nhấn mạnh gồm xây dựng hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu quy mô lớn và các giải pháp AI.

Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư vào hạ tầng thông minh, năng lượng xanh, logistics xanh và các ngành công nghiệp xanh; hợp tác nghiên cứu, phát triển công nghệ giảm phát thải, bảo đảm an ninh năng lượng với giá thành hợp lý, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, thị trường vốn hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, y tế kỹ thuật cao, dược phẩm và công nghiệp sinh học cũng được xác định là những hướng hợp tác tiềm năng.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam cam kết giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo sự an tâm cho các kế hoạch đầu tư dài hạn.

Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh đột phá thể chế, rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn, xây dựng hành lang pháp lý minh bạch, nhất quán, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Đồng thời, Việt Nam cam kết cung ứng đầy đủ, ổn định các điều kiện thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh, gồm điện, nước, hạ tầng viễn thông, quỹ đất sạch và nguồn nhân lực.