Việt Nam mong muốn cùng WEF chuyển hóa ý tưởng, sáng kiến thành hành động

Sáng 28/10, tại TPHCM, nhân dịp tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) - Ảnh: CP

Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn WEF đã tích cực phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026.

Đồng thời, với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ và nhiều bộ trưởng cho thấy sự đánh giá cao của phía Việt Nam, Diễn đàn Kinh tế mùa Thu là cơ hội để chia sẻ quan điểm, tầm nhìn về kinh tế Việt Nam, cách thức Việt Nam sẽ vận hành nền kinh tế thế nào trong bối cảnh toàn cầu và khu vực chuyển biến sâu sắc để vượt qua các tác động và tiếp tục phát triển.

Thủ tướng đề nghị WEF phối hợp cùng Việt Nam nghiên cứu, xây dựng văn kiện hợp tác mới giai đoạn tiếp theo, tạo khuôn khổ cho quan hệ giữa hai bên - Ảnh: CP

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị WEF phối hợp cùng Việt Nam nghiên cứu, xây dựng văn kiện hợp tác mới giai đoạn tiếp theo, tạo khuôn khổ cho quan hệ giữa hai bên, xác định tầm nhìn chung để triển khai hợp tác, phát huy thế mạnh của WEF và đáp ứng đúng quan tâm, ưu tiên phát triển của Việt Nam.

WEF tiếp tục tư vấn, hỗ trợ Việt Nam đổi mới mô hình phát triển, thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy vai trò của Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0 (C4IR) Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, mở rộng và đẩy mạnh hợp tác, kết nối doanh nghiệp thành viên WEF đầu tư tại Việt Nam, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hội nhập, tham gia sâu hơn trong các chuỗi cung ứng toàn cầu; kết nối trực tiếp các doanh nghiệp lớn của Việt Nam với các doanh nghiệp hàng đầu trong mạng lưới của WEF.

Thủ tướng cũng đề nghị WEF ủng hộ Việt Nam tăng cường vai trò, đóng góp chủ động, tích cực trong các vấn đề khu vực và quốc tế; WEF tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam tổ chức thường niên Diễn đàn Kinh tế mùa Thu; huy động các doanh nghiệp, chuyên gia hàng đầu của WEF tham gia các sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

"Việt Nam mong muốn cùng WEF chuyển hóa các ý tưởng, sáng kiến thành hành động, các cam kết thành kết quả cụ thể, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của các quốc gia, khu vực và thế giới", Thủ tướng nhấn mạnh.

Toàn cảnh cuộc tiếp - Ảnh: CP

Nhấn mạnh Việt Nam đóng vai trò chiến lược rất quan trọng trong bối cảnh thế giới hiện nay, Giám đốc điều hành WEF nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng và cảm ơn Thủ tướng đã ủng hộ hợp tác với WEF, đề nghị hai bên nghiên cứu đưa quan hệ Việt Nam và WEF lên tầm mức cao nhất.

Ông khẳng định WEF mong muốn đóng góp và sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển, tăng trưởng kinh tế, phát triển khoa học công nghệ; đặc biệt là trong việc tổ chức APEC 2027, thúc đẩy vai trò của khu vực tư nhân.