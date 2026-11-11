Việt Nam mong muốn cùng doanh nghiệp Nhật Bản chuyển từ sản xuất, lắp ráp sang nghiên cứu, sáng tạo

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan khu vực phòng thí nghiệm của Tập đoàn Meiko. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo TTXVN, ngày 10/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm tỉnh Kanagawa, tiếp Thống đốc Kuroiwa Yuji, thăm Tập đoàn Meiko và tham dự các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản.

THÚC ĐẨY HỢP TÁC CÔNG NGHỆ CAO, BÁN DẪN VÀ CHUYỂN ĐỔI XANH

Tại buổi tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa Kanagawa với các địa phương, bộ, ngành Việt Nam, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết hai nước vừa nhất trí ra Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam – Nhật Bản, mở ra giai đoạn phát triển mới với tư cách là đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, hướng tới tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường.

Trong đó, hợp tác địa phương được xác định là kênh quan trọng nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, tạo nền tảng bền vững cho quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Kanagawa tăng cường hợp tác với các địa phương Việt Nam, đặc biệt trong những lĩnh vực có thế mạnh như công nghệ cao, bán dẫn, chuyển đổi xanh, y tế và chăm sóc sức khỏe.

Đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ phổ biến mô hình chăm sóc sức khỏe ME-BYO, góp phần nâng cao chất lượng sống của người cao tuổi Việt Nam; tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường, công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Kanagawa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến ký kết hợp tác giữa tỉnh Kanagawa với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Kanagawa đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam.

Hoan nghênh kế hoạch thành lập Văn phòng Kinh tế – Thương mại Hà Nội – Kanagawa trong năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của chính quyền tỉnh đối với cộng đồng hơn 45.000 người Việt Nam đang học tập, làm việc tại đây.

Về phía Nhật Bản, Thống đốc Kuroiwa Yuji cho biết hiện có gần 40 doanh nghiệp của tỉnh đầu tư tại Việt Nam; cộng đồng người Việt Nam là cộng đồng người nước ngoài lớn nhất tại Kanagawa.

Nhấn mạnh Kanagawa là trung tâm sản xuất vệ tinh nhân tạo hàng đầu Nhật Bản, Thống đốc bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực không gian vũ trụ, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe; đồng thời tăng cường tiếp nhận lao động chất lượng cao, thực tập sinh kỹ năng Việt Nam.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa tỉnh Kanagawa và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam; trao chứng nhận Văn phòng Xúc tiến thương mại – công nghiệp của tỉnh Kanagawa tại Hà Nội.

ĐƯA VIỆT NAM THAM GIA SÂU HƠN VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ BÁN DẪN TOÀN CẦU

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Tập đoàn Meiko, doanh nghiệp sản xuất bảng mạch điện tử phục vụ các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như máy chủ AI, truyền thông vệ tinh, ô tô và điện thoại thông minh.

Meiko bắt đầu đầu tư tại Việt Nam từ năm 2006, xây dựng nhà máy đầu tiên năm 2008 và liên tục mở rộng sản xuất. Hiện Việt Nam là cơ sở sản xuất lớn nhất của Tập đoàn, với khoảng 9.000 lao động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan khu vực phòng thí nghiệm của Tập đoàn Meiko. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong thời gian tới, Meiko mong muốn thành lập cơ sở nghiên cứu và phát triển (R&D) mới tại Việt Nam, tập trung vào thiết bị tự động hóa, robot hình người, cảm biến phục vụ AI vật lý và các ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong sản xuất.

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận những đóng góp của Meiko đối với phát triển sản xuất, tạo việc làm, đào tạo nhân lực và quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản.

Nhấn mạnh Việt Nam đang phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định vi mạch và bán dẫn là nền tảng của nhiều ngành công nghiệp then chốt. Những doanh nghiệp như Meiko là đối tác mà Việt Nam đặc biệt coi trọng.

Định hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam không chỉ mong muốn đón nhận các nhà máy sản xuất mà còn muốn cùng các đối tác như Meiko từng bước làm chủ công nghệ, tham gia sâu hơn vào những khâu có giá trị cao của chuỗi giá trị bán dẫn và điện tử toàn cầu.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần chuyển từ sản xuất, lắp ráp sang nghiên cứu, thiết kế và sáng tạo.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Meiko đưa Việt Nam trở thành một trụ cột trong chiến lược phát triển của Tập đoàn; tăng cường liên kết với các nhà cung cấp nội địa, mở rộng cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng từ vật liệu, cơ khí chính xác, tự động hóa đến dịch vụ kỹ thuật.

Đồng thời, Meiko cần tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác Nhật Bản trong ngành, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường toàn cầu và cùng tạo ra giá trị mới tại Việt Nam.

Về phát triển nguồn nhân lực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Meiko mở rộng hợp tác đào tạo vi mạch với các trường đại học Việt Nam thông qua xây dựng chương trình đào tạo, đồng thiết kế nội dung giảng dạy, tổ chức thực tập tại nhà máy và phòng nghiên cứu, cấp học bổng và đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh.

Mục tiêu là từng bước hình thành đội ngũ kỹ sư, nhà nghiên cứu Việt Nam có khả năng làm chủ công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về thể chế, hạ tầng và nguồn lực để Meiko triển khai hiệu quả các dự án; đồng thời đề nghị Tập đoàn phát triển theo hướng xanh, bền vững, bảo đảm môi trường, an toàn lao động và quyền lợi người lao động.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thống đốc Kuroiwa Yuji chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa một số trường, doanh nghiệp và địa phương Việt Nam với Tập đoàn Meiko.

Trong chương trình thăm tỉnh Kanagawa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cũng tham quan Triển lãm Điêu khắc Việt – Nhật và dự Hòa nhạc Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.

Chiều 10/11 (giờ địa phương), tại tỉnh Kanagawa (Nhật Bản), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân tham quan Triển lãm Điêu khắc nhỏ Việt Nam – Nhật Bản với chủ đề “Đối thoại”. Triển lãm do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với chính quyền tỉnh Kanagawa tổ chức, trưng bày hơn 30 tác phẩm của các nghệ sĩ điêu khắc đương đại hai nước. Các tác phẩm thể hiện sự đa dạng về phong cách, chất liệu, từ đá, kim loại, gỗ, gốm thủ công đến những tổ hợp đa chất liệu, phản ánh góc nhìn nghệ thuật về con người, thiên nhiên và cuộc sống. Tại triển lãm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân nghe giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu, đồng thời giao lưu với nghệ sĩ hai nước về ý tưởng sáng tạo và thông điệp nghệ thuật. Triển lãm diễn ra từ ngày 8–11/11/2026 tại thành phố Yokohama, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản.