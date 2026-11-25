Ngày 25/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Trung tướng Ariunbold Dashjivaa, Chánh Văn phòng Hội đồng An ninh quốc gia Mông Cổ, đồng chủ trì Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng An ninh quốc gia Mông Cổ lần thứ nhất.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và Trung tướng Ariunbold Dashjivaa đồng chủ trì Đối thoại.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh ý nghĩa của việc hai nước lần đầu tiên tổ chức Đối thoại an ninh song phương cấp Bộ. Việc thiết lập cơ chế này nhằm cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước và kết quả cuộc gặp giữa Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Mông Cổ vào tháng 5/2026.

Đây cũng là bước phát triển mới trong hợp tác an ninh và thực thi pháp luật giữa hai nước kể từ khi Việt Nam và Mông Cổ nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện vào tháng 9/2024.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh ý nghĩa của việc hai nước lần đầu tiên tổ chức Đối thoại an ninh song phương cấp Bộ.

Tại đối thoại, hai bên chia sẻ đánh giá về tình hình an ninh thế giới, khu vực mà hai bên cùng quan tâm như âm mưu, thủ đoạn của tội phạm trên không gian mạng, bảo hộ công dân và đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đào tạo lực lượng gìn giữ hoà bình LHQ.

Trung tướng Ariunbold Dashjivaa phát biểu tại đối thoại.

Về gìn giữ hòa bình LHQ, các khóa huấn luyện tại Mông Cổ năm 2025 đã tạo cơ hội cho cán bộ Công an Việt Nam học tập kinh nghiệm chỉ huy và bảo đảm hậu cần tại phái bộ.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng tặng quà lưu niệm Trung tướng Ariunbold Dashjivaa.

Trung tướng Ariunbold Dashjivaa tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Phạm Thế Tùng.

Tiếp nối những hoạt động này, phía Việt Nam đề nghị tăng cường trao đổi giảng viên, chuyên gia và mong muốn Mông Cổ phối hợp chuẩn bị diễn tập quốc tế về gìn giữ hòa bình tại Việt Nam.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và Trung tướng Ariunbold Dashjivaa cùng các đại biểu.