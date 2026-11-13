Việt Nam mời gọi tỉnh Leningrad (Nga) mở rộng hợp tác

Các doanh nghiệp trao đổi bền lề sự kiện. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Ngày 13/11, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế – thương mại giữa Việt Nam và tỉnh Leningrad (Liên bang Nga), Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Chính quyền tỉnh Leningrad tổ chức "Chương trình Kết nối hợp tác sản xuất, kinh doanh Việt Nam – Liên bang Nga (tỉnh Leningrad)".

Đoàn công tác tỉnh Leningrad có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực như chè, cà phê, phân bón hữu cơ và vô cơ, dược phẩm, thiết bị công nghiệp, thiết bị điều hòa và vật liệu cách nhiệt.

Tại đây, bà Anna Danylyuk, Phó Thống đốc tỉnh Leningrad (Liên bang Nga) chia sẻ, Leningrad là địa phương có nền tảng kinh tế khá vững chắc.

Đây là tỉnh giáp với thành phố Saint Petersburg, tạo thành một hành lang đô thị; có lối ra biển Baltic. Về quy mô dân số, địa phương này hiện có 2,08 triệu người, với hơn 7,7 triệu người thuộc vùng đô thị.

Năm 2025, tổng vốn đầu tư vào tài sản cố định của địa phương này đạt 1.600 tỷ RUB, tăng gấp 2,6 lần trong vòng 5 năm qua.

Hiện tỉnh Leningrad là địa phương dẫn đầu Nga về đầu tư xây dựng – công nghiệp. Cụ thể, năm 2025, địa phương này đạt 2.300 tỷ RUB giá trị sản phẩm công nghiệp xuất xưởng, bao gồm công nghiệp hóa chất và dầu chiếm 32% tỷ trọng, công nghiệp thực phẩm chiếm 24%, công nghiệp bột giấy, giấy và chế biến gỗ chiếm 8%. Tổng sản phẩm trên địa bàn cũng đạt 2.500 tỷ RUB, tăng 1,9% so với năm trước.

Các sản phẩm của tỉnh Leningrad đã xuất khẩu sang 106 quốc gia, vùng lãnh thổ với kim ngạch 6,5 tỷ USD. Các ngành được định hướng xuất khẩu của địa phương này gồm công nghiệp hóa chất; công nghiệp bột giấy, giấy và chế biến gỗ; công nghiệp thực phẩm; sản xuất vật liệu xây dựng.

Bà Anna Danylyuk, Phó Thống đốc tỉnh Leningrad (Liên bang Nga). Ảnh: BTC

Lĩnh vực hợp tác tiềm năng với Việt Nam

Nói về những lĩnh vực hợp tác tiềm năng với Việt Nam, bà Anna Danylyuk đã nhắc đến các mảng như cảng biển, năng lượng, nông nghiệp.

Năm 2025, 207,8 triệu tấn hàng hóa đã luân chuyển qua các cảng biển của tỉnh Leningrad, chiếm 25% khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của Nga. Trong đó, 1,9 triệu tấn hàng hóa qua cảng Vyborg; 11,6 triệu tấn qua cảng Vysotk; 63,9 triệu tấn qua Primorsk.

Về năng lượng, Leningrad đang triển khai dự án chế biến khí và khí hóa lỏng thiên nhiên (LNG) UST-LUGA. Dự án này xây dựng với hai dây chuyền sản xuất LNG với công suất thiết kế đạt 6,5 triệu tấn/dây chuyền/năm; công suất LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng) là 2 triệu tấn /năm.

Đồng thời, dự án này còn triển khai xây dựng cảng chuyên dụng LNG/LPG; 3 cầu cảng phục vụ bốc xếp LNG và LPG. Hiện tại, các cơ sở hạ tầng hỗ trợ đã sẵn sàng đi vào triển khai như đường sắt, hệ thống cấp hoa tiêu, tàu lai dắt, đường bộ...

Ở lĩnh vực nông nghiệp, Leningrad dẫn đầu về năng suất sữa bình quân/con bò và sản lượng trứng tại Nga; dẫn vị trí thứ hai về tổng đàn gia cầm; thứ 3 về nuôi cá hồi vân; thứ 4 về sản lượng nấm (9.500 tấn năm 2025); thứ 5 về sản lượng thịt gia cầm (296.200 tấn năm 2025).

Bà Anna Danylyuk cho rằng, hai bên có thể mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như đóng gói, bảo quản và chế biến thực phẩm.

Doanh nghiệp, hợp tác xã Việt Nam giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp tại sự kiện. Ảnh: BTC

Trong khi đó, ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại đánh giá, tỉnh Leningrad là địa phương có nền tảng công nghiệp phát triển, hệ thống hạ tầng giao thông, logistics và cảng biển quan trọng; đồng thời là cửa ngõ kết nối hoạt động thương mại, sản xuất và lưu thông hàng hóa của Nga với thị trường quốc tế.

“Với những lợi thế đó, tỉnh Leningrad có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành một trong những đối tác địa phương quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga,” ông Lê Hoàng Tài nhận định.

Chia sẻ về những lợi thế Việt Nam có, ông Lê Hoàng Tài cho rằng, Việt Nam là nền kinh tế có độ mở cao, môi trường kinh doanh năng động và vị trí ngày càng quan trọng trong mạng lưới sản xuất, thương mại khu vực và toàn cầu.

Với quy mô dân số hơn 100 triệu người, lực lượng lao động dồi dào, thị trường tiêu dùng đang phát triển và tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng, Việt Nam vừa là thị trường có sức hấp dẫn đối với hàng hóa, dịch vụ quốc tế, vừa là điểm đến đầu tư và tổ chức sản xuất có nhiều tiềm năng.

Bên cạnh đó, Việt Nam còn là một trong những quốc gia có vị thế hàng đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản như cà phê, chè, gạo, hồ tiêu, hạt điều, trái cây nhiệt đới và thủy sản.

Doanh nghiệp Việt Nam cũng ngày càng chú trọng đầu tư công nghệ chế biến, nâng cao chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và phát triển sản phẩm theo hướng xanh, bền vững.

Ông Lê Hoàng Tài đánh giá, tỉnh Leningrad có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành một trong những đối tác địa phương quan trọng. Ảnh: BTC

“Chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp tỉnh Leningrad quan tâm mở rộng nhập khẩu, phân phối các sản phẩm nông sản, thực phẩm chất lượng cao của Việt Nam; đồng thời nghiên cứu hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực chế biến sâu, bảo quản, đóng gói và phát triển thương hiệu sản phẩm,” ông Lê Hoàng Tài chia sẻ.

Ngược lại, các sản phẩm chè, cà phê, phân bón và các nguyên liệu phục vụ sản xuất từ phía Nga cũng có thể tìm thấy những cơ hội hợp tác đáng kể tại thị trường Việt Nam. Hai bên hoàn toàn có thể phát triển những mô hình hợp tác ổn định, lâu dài, gắn kết từ nguồn cung nguyên liệu đến chế biến, phân phối và tiêu thụ sản phẩm.

Tại sự kiện, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại mong muốn, các doanh nghiệp tỉnh Leningrad nghiên cứu khả năng hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong việc xây dựng chuỗi cung ứng, phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu từng thị trường, hợp tác sản xuất và phân phối hàng hóa. Đây sẽ là hướng đi có ý nghĩa thiết thực, giúp doanh nghiệp hai bên đa dạng hóa thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng toàn cầu.