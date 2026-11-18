Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn ký Công ước thành lập IOMed tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: Bộ Ngoại giao)

Ngày 16/11, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Trung Quốc ở Bắc Kinh, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đã ký Công ước thành lập Tổ chức quốc tế về trung gian (IOMed).

Việc ký Công ước phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Việt Nam về đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động, tích cực tham gia các công việc chung của cộng đồng quốc tế, đề cao Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ) và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn và Trưởng Cơ quan Tư pháp Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Định Quốc ký Bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo cán bộ pháp lý quốc tế.

Sau khi có hiệu lực đối với Việt Nam, Công ước sẽ bổ sung phương thức giải quyết tranh chấp bằng hòa giải giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư với các nước thành viên IOMed, đóng góp vào thực hiện các mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn cùng đoàn công tác Việt Nam làm việc với Tổng Thư ký IOMed. (Nguồn: Bộ Ngoại giao)

Trong khuôn khổ các hoạt động tại Hong Kong (Trung Quốc), đoàn đã đến thăm trụ sở và làm việc với Ban Thư ký IOMed.

Hai bên trao đổi về các quy định, kinh nghiệm của IOMed trong hòa giải một số tranh chấp thuộc lĩnh vực xây dựng, hàng hải, các hoạt động nâng cao năng lực hòa giải cũng như công tác phối hợp phổ biến dịch vụ hòa giải của IOMed tới cộng đồng doanh nghiệp, hòa giải viên tại Việt Nam.

Tại cuộc làm việc với Trưởng Cơ quan Tư pháp Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Định Quốc, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn khẳng định, Việt Nam nhất quán chính sách coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ với Trung Quốc, tôn trọng và ủng hộ chính sách “một quốc gia, hai chế độ”.

Việt Nam ủng hộ và khuyến khích các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn giao lưu hữu nghị, hợp tác thực chất và kết nối chiến lược với Hong Kong (Trung Quốc).

Nhân dịp này, hai bên đã ký Bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo cán bộ pháp lý quốc tế, tạo cơ sở triển khai các hoạt động nâng cao năng lực và trao đổi thông tin về chính sách, pháp luật liên quan.

Công ước thành lập Tổ chức quốc tế về trung gian (IOMed) quy định về việc thành lập và hoạt động của IOMed. Đây là tổ chức quốc tế liên chính phủ có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc), với chức năng cung cấp dịch vụ trung gian, hòa giải nhằm giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia, giữa quốc gia và nhà đầu tư, cũng như giữa các tổ chức tư nhân.

Bên cạnh chức năng giải quyết tranh chấp, IOMed còn có nhiệm vụ tăng cường năng lực trong lĩnh vực trung gian, hòa giải, ưu tiên đáp ứng nhu cầu của các nước đang phát triển.