Việt Nam mở rộng cơ hội hợp tác thể thao điện tử với Trung Quốc và ASEAN

Đại biểu tham dự Hội nghị bàn tròn hợp tác công nghiệp thể thao điện tử Trung Quốc – ASEAN tại Nam Ninh

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị bàn tròn Hợp tác Công nghiệp Thể thao điện tử năm 2026, tổ chức tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Sự kiện quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức thể thao điện tử tại Quảng Tây, Hồ Bắc cùng nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, truyền thông, văn hóa và du lịch.

Về phía Đông Nam Á, hội nghị có sự tham dự của ông Đỗ Việt Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao điện tử Đông Nam Á (SEAEF), đồng thời là Chủ tịch Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA), cùng đại diện lãnh đạo các liên đoàn thể thao điện tử quốc gia trong khu vực.

Điểm nhấn của hội nghị là việc CAEC và SEAEF thống nhất thiết lập cơ chế hợp tác thường xuyên thông qua Ủy ban Điều phối chung (JCC). Đây được xem là bước tiến trong việc tăng cường liên kết giữa hệ thống giải đấu thể thao điện tử Trung Quốc – ASEAN với mạng lưới các liên đoàn quốc gia Đông Nam Á.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, Ủy ban Điều phối chung có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hợp tác hằng năm, phối hợp tổ chức các hoạt động thi đấu, kết nối các liên đoàn thành viên và theo dõi tiến độ thực hiện những chương trình đã thống nhất.

Trong cơ chế này, CAEC tiếp tục đảm nhiệm công tác tổ chức, vận hành các giải đấu thuộc phạm vi quản lý, trong khi SEAEF đóng vai trò kết nối và điều phối sự tham gia của các liên đoàn thể thao điện tử Đông Nam Á.

Đáng chú ý, thỏa thuận bảo đảm quyền tự chủ của từng liên đoàn quốc gia. Việc tham gia các hoạt động hợp tác sẽ căn cứ vào nhu cầu, điều kiện và quyết định của mỗi đơn vị.

Hai bên xác định một số lĩnh vực ưu tiên gồm nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng tổ chức giải đấu, đào tạo trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên và nhân sự chuyên môn. Đồng thời, tăng cường kết nối giữa các đội tuyển, đơn vị tổ chức giải đấu và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thể thao điện tử.

Cuộc họp làm việc đầu tiên của Ủy ban Điều phối chung dự kiến được tổ chức trong quý I.2027 tại Nam Ninh hoặc theo hình thức trực tuyến, nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác.

Đại diện CAEC và SEAEF tại lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác ngày 6.11

Đối với Việt Nam, thỏa thuận được kỳ vọng mở rộng cơ hội tiếp cận những hoạt động thi đấu quốc tế, giao lưu chuyên môn và trao đổi kinh nghiệm tổ chức giải đấu.

Theo định hướng hợp tác, các bên sẽ nghiên cứu kết nối giải đấu chính tại Nam Ninh với những chặng thi đấu có thể tổ chức tại các quốc gia ASEAN, đồng thời phát triển hệ thống vòng tuyển chọn quốc gia, giải mời quốc tế và chương trình giao lưu dành cho thanh niên.

Những hoạt động này có thể tạo thêm môi trường cọ xát cho vận động viên Việt Nam, giúp các đội tuyển tích lũy kinh nghiệm và nâng cao khả năng cạnh tranh khi tham gia những sân chơi khu vực.

Không chỉ tập trung vào thành tích thi đấu, chương trình hợp tác còn hướng đến phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành thể thao điện tử, từ vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài đến đội ngũ tổ chức và điều hành sự kiện.

Việc kết nối với các trường đại học, nhà phát hành trò chơi, doanh nghiệp công nghệ và truyền thông cũng được đặt ra nhằm thúc đẩy đào tạo chuyên môn, phát triển các hoạt động liên quan đến công nghiệp thể thao điện tử.

Bên cạnh đó, CAEC và SEAEF sẽ nghiên cứu khả năng kết hợp các sự kiện thể thao điện tử với hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch, chuyển đổi số và phát triển đô thị, qua đó mở rộng giá trị của thể thao điện tử ngoài phạm vi thi đấu.

Tuy nhiên, Biên bản ghi nhớ mới tạo khuôn khổ hợp tác ban đầu, chưa đồng nghĩa với việc Việt Nam được phân bổ suất tham dự giải đấu hoặc quyền đăng cai các sự kiện cụ thể. Những nội dung liên quan đến kinh phí, quyền lợi thương mại và phương án triển khai sẽ tiếp tục được các bên trao đổi, thống nhất trong từng chương trình.

Hướng tới năm 2027, CAEC và SEAEF dự kiến ưu tiên phát triển hệ thống giải đấu, kết nối các liên đoàn thành viên, tổ chức hoạt động giao lưu thanh niên và đào tạo nhân lực chuyên môn. Hai bên cũng ủng hộ định hướng duy trì Nam Ninh là địa điểm tổ chức hội nghị liên tịch thường niên để đánh giá kết quả và xây dựng kế hoạch hợp tác tiếp theo.

Được hình thành từ năm 2024, CAEC từng bước phát triển thành nền tảng kết nối các tổ chức và vận động viên thể thao điện tử giữa Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác với SEAEF được kỳ vọng tạo nền tảng phối hợp lâu dài, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thể thao điện tử khu vực. Với Việt Nam, đây cũng là cơ hội để mở rộng quan hệ quốc tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và từng bước phát huy tiềm năng của thể thao điện tử trong xu hướng phát triển công nghiệp thể thao hiện đại.