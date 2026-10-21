Việt Nam minh bạch hóa thông tin phát thải khí nhà kính

Với gần 2 triệu USD viện trợ không hoàn lại từ GEF thông qua UNDP tại Việt Nam, Sáng kiến nâng cao năng lực minh bạch (CBIT) được triển khai trong 4 năm qua, góp phần chuẩn hóa quy trình báo cáo và củng cố cơ sở dữ liệu phục vụ hoạch định chính sách khí hậu.

Quang cảnh hội thảo diễn ra ngày 21-10 tại Hà Nội. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Do Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện, sáng kiến hỗ trợ các nước đang phát triển đáp ứng yêu cầu minh bạch theo Điều 13 của Thỏa thuận Paris, trong đó có nghĩa vụ báo cáo phát thải khí nhà kính, tiến độ thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và các biện pháp giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Những kết quả đạt được của dự án CBIT là rất đáng ghi nhận, tạo nguồn dữ liệu đầu vào cực kỳ quan trọng giúp các bộ, ngành và địa phương tiếp tục hoàn thiện khung chính sách quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu trong thời gian tới”, ông Bùi Đức Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu đánh giá tại hội thảo tổng kết dự án ngày 21-10.

Cụ thể, dự án hỗ trợ xây dựng hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) trong các lĩnh vực khai thác thủy sản xa bờ, công trình xây dựng, sản xuất xi măng và trồng trọt; đồng thời phát triển phần mềm theo dõi NDC, biểu mẫu điện tử phục vụ báo cáo kiểm kê và công cụ theo dõi tài chính khí hậu.

Dự án còn hỗ trợ thí điểm kiểm kê khí nhà kính tại Quảng Ninh cho năm 2025. Tổng lượng phát thải trước hấp thụ của tỉnh được ước tính khoảng 74,4 triệu tấn CO₂ tương đương, trong đó lĩnh vực năng lượng tĩnh chiếm khoảng 90,14%. Kết quả này giúp nhận diện nguồn phát thải chủ yếu, phục vụ xem xét các giải pháp như tiết kiệm năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo, giảm tỷ lệ clanke trong sản xuất xi măng và cải thiện xử lý chất thải.

Ông Vũ Thái Trường, Trợ lý Trưởng đại diện thường trú, Trưởng ban Biến đổi khí hậu, Năng lượng và Môi trường của UNDP tại Việt Nam, nêu bật ý nghĩa của sự hỗ trợ quốc tế, qua đó giúp củng cố nền tảng thể chế, phương pháp luận, công cụ và năng lực kỹ thuật, giúp Việt Nam từng bước hoàn thiện hệ thống minh bạch khí hậu quốc gia, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của Thỏa thuận Paris.

Trồng rừng ngập mặn là một trong nhiều giải pháp hữu hiệu giảm phát thải. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Ngoài các công cụ phục vụ kiểm kê phát thải, dự án xây dựng biểu mẫu theo dõi tài chính khí hậu, hướng dẫn theo dõi đầu tư công để ứng phó với biến đổi khí hậu có lồng ghép giới và tài liệu tập huấn. Dự án giúp đào tạo, nâng cao năng lực cho gần 820 lượt cán bộ, chuyên gia từ các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Theo các chuyên gia tại hội thảo, sau khi dự án kết thúc vào tháng 10-2026, Việt Nam cần duy trì các công cụ đã xây dựng, cập nhật dữ liệu kiểm kê khí nhà kính và theo dõi tiến độ thực hiện NDC để bảo đảm việc báo cáo khí hậu đáp ứng yêu cầu của Thỏa thuận Paris.