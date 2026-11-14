Việt Nam mang đến ASEAN những đề xuất thực chất

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 48 ở Cebu, Philippines, ngày 8/5/2026. Ảnh: VGP

Cùng chèo lái tương lai chung

Nhận lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Manila từ ngày 14-17/11/2026. Đây là hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng của Việt Nam trong năm 2026, tiếp nối những đóng góp tích cực của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN của Philippines.

Các nhà lãnh đạo sẽ tập trung trao đổi về việc củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì môi trường hòa bình, ổn định và an ninh ở khu vực; tăng cường hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình

Hội nghị lần thứ 49 được tổ chức trong khuôn khổ chủ đề năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines: “Cùng chèo lái tương lai chung” (Navigating Our Future, Together). Chủ đề này thể hiện mong muốn tăng cường sự đồng lòng, phối hợp giữa các thành viên để ASEAN có thể chủ động ứng phó với những biến động của môi trường khu vực và quốc tế, đồng thời duy trì đà phát triển và hội nhập.

Đáng chú ý, năm 2026 cũng đánh dấu năm đầu tiên ASEAN triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cùng các kế hoạch chiến lược trên bốn trụ cột: Chính trị - An ninh, Kinh tế, Văn hóa - Xã hội và Kết nối. Đây là khuôn khổ định hướng cho chặng đường phát triển 20 năm tiếp theo, hướng tới một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm. Vì vậy, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 không chỉ là dịp đánh giá tiến độ hợp tác trong năm Chủ tịch của Philippines, mà còn có ý nghĩa trong việc tiếp tục cụ thể hóa những mục tiêu dài hạn của Cộng đồng.

Trung tâm Truyền thông Quốc tế ASEAN ở Pasay, Philippines, ngày 13/11/2026. Ảnh: Robert Alfiler, PNA

Việt Nam mang đến những đề xuất thực chất

Trong bối cảnh này, sự tham gia của Việt Nam mang ý nghĩa không chỉ ở cấp độ đại diện mà còn thể hiện trách nhiệm đóng góp vào những định hướng hợp tác chung, đưa hợp tác khu vực đi vào chiều sâu, tạo ra kết quả cụ thể cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN - Việt Nam cho biết, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49, Việt Nam sẽ tập trung vào ba ưu tiên: giữ vững môi trường hòa bình, an ninh và ổn định; tạo chuyển biến thực chất trong liên kết, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng tự cường của ASEAN, đồng thời củng cố nền tảng phát triển bền vững thông qua bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người.

Trọng tâm của các đề xuất là những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến năng lực ứng phó và triển vọng phát triển của khu vực.

Chúng tôi mong đợi sự tham gia tích cực của Thủ tướng Lê Minh Hưng trong các cuộc họp, nhất là các cuộc đối thoại giữa ASEAN với đối tác. Tôi tin rằng Việt Nam sẽ có những đóng góp mang tính xây dựng trong các cuộc thảo luận với lãnh đạo Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III

Đây cũng là sự tiếp nối những đề xuất Việt Nam đã đưa ra tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 ở Cebu hồi tháng 5/2026. Khi đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đề xuất xây dựng khung chiến lược ứng phó với tác động của khủng hoảng Trung Đông và những cuộc khủng hoảng có thể xảy ra trong tương lai. Đề xuất hướng tới tăng cường khả năng phối hợp, chuẩn bị và ứng phó chung của ASEAN trước những cú sốc từ bên ngoài.

Việt Nam cũng dự kiến chia sẻ tại Hội nghị Cấp cao lần thứ 49 nhiều khuyến nghị chính sách quan trọng được đề xuất tại Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 tổ chức tại Hà Nội tháng 6/2026. Điều này cho thấy nỗ lực đưa những trao đổi, sáng kiến từ các diễn đàn đối thoại chính sách vào tiến trình thảo luận và hoạch định định hướng hợp tác ở cấp cao hơn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo các nước ASEAN tham dự Diễn đàn tương lai ASEAN tại Hà Nội, ngày 9/6/2026. Ảnh: VGP

Thông qua các hội nghị lần này, Việt Nam cũng có cơ hội thúc đẩy những ưu tiên gắn trực tiếp với lợi ích phát triển của đất nước, như tăng cường liên kết kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng và lương thực, duy trì chuỗi cung ứng ổn định, mở rộng hợp tác khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Đây đều là những lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình phát triển của từng thành viên cũng như sức cạnh tranh của toàn Cộng đồng ASEAN.

Nâng tầm vai trò Việt Nam trong cấu trúc khu vực

Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 trên nền tảng hơn 30 năm tham gia và đóng góp vào tiến trình xây dựng Cộng đồng. Từ khi gia nhập ASEAN năm 1995, Việt Nam từng bước chuyển từ vị thế một thành viên mới sang một thành viên tích cực, chủ động tham gia xây dựng thể chế, thúc đẩy đồng thuận và đóng góp vào các định hướng phát triển của tổ chức.

Bên cạnh các hoạt động đa phương, chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng là dịp thúc đẩy quan hệ song phương với các nước thành viên ASEAN. Các cuộc tiếp xúc cấp cao bên lề hội nghị có ý nghĩa trong việc củng cố tin cậy chính trị, tăng cường phối hợp và mở rộng hợp tác thực chất trên những lĩnh vực cùng quan tâm.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các Trưởng đoàn tham dự Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. Ảnh: VGP

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 48. Ảnh VNA

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh ASEAN đứng trước nhiều thách thức đan xen, việc duy trì đoàn kết và vai trò trung tâm của Hiệp hội không thể chỉ dựa trên những tuyên bố chung, mà cần được cụ thể hóa bằng các sáng kiến, cơ chế phối hợp và kết quả hợp tác có thể đo lường. Việt Nam, với vị thế và kinh nghiệm hội nhập ngày càng sâu rộng, có điều kiện tiếp tục đóng góp vào tiến trình đó.

Vì vậy, chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dịp Việt Nam thể hiện tầm nhìn và trách nhiệm đối với tương lai khu vực, đồng thời kết nối những ưu tiên phát triển của đất nước với chương trình nghị sự chung của ASEAN. Qua đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định hình ảnh một thành viên chủ động, tích cực, chân thành và có trách nhiệm, sẵn sàng cùng các nước xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, phát triển bền vững và có tiếng nói ngày càng quan trọng trong các vấn đề khu vực và quốc tế.