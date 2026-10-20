Việt Nam - Malaysia thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, hiệu quả

Chiều 20/10, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Datuk Lokman Hakim Ali, Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia, đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Malaysia lần thứ nhất.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đón Ngài Datuk Lokman Hakim Ali.

Tập trung vào những lĩnh vực hợp tác trọng tâm

Tại đối thoại, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chúc mừng Bộ Quốc phòng Malaysia đã chủ trì thành công các hội nghị quân sự, quốc phòng ASEAN trong năm Chủ tịch ASEAN 2025, góp phần duy trì vai trò trung tâm và thúc đẩy các mục tiêu của ASEAN vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và thế giới.

Đánh giá về quan hệ song phương, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh Việt Nam và Malaysia đã đạt dấu mốc lịch sử khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 11/2024. Trên cơ sở triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ giữa Chính phủ hai nước về hợp tác quốc phòng, ký tháng 12/2023 tại Hà Nội, hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực.

Quang cảnh buổi Đối thoại Quốc phòng Việt Nam - Malaysia lần thứ nhất.

Nổi bật là việc tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, Đối thoại Chính sách quốc phòng; hợp tác công nghiệp quốc phòng và giữa các quân, binh chủng.

Về phương hướng thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao và các định hướng quan trọng được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia vào tháng 8/2026.

Hai bên tiếp tục đưa hợp tác quốc phòng trở thành một trong những trụ cột quan trọng, tập trung vào trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn; hợp tác, giao lưu giữa các quân, binh chủng; công nghiệp quốc phòng; đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực. Đồng thời, tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau nhằm duy trì lập trường chung của ASEAN về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, hai nước nghiên cứu mở rộng hợp tác trong một số lĩnh vực tiềm năng như quân y, an ninh mạng và gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng (hàng đầu, thứ hai từ trái qua) phát biểu.

Về đào tạo, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn Bộ Quốc phòng Malaysia hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, thông qua việc cử giảng viên sang giảng dạy tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội nhân dân Việt Nam hoặc tiếp nhận sĩ quan Việt Nam tham gia các khóa đào tạo ngôn ngữ tiếng Anh tại Malaysia.

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận sĩ quan Bộ Quốc phòng Malaysia tham gia các khóa đào tạo tiếng Việt và khóa Quan chức quốc phòng quốc tế tại các học viện, nhà trường; đồng thời hoan nghênh các đoàn học viện, nhà trường hai nước sang tham quan, nghiên cứu, qua đó tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hai quân đội.

Ngài Datuk Lokman Hakim Ali (hàng đầu, thứ hai từ phải qua) phát biểu.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cũng hoan nghênh đoàn lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp quốc phòng Malaysia tham dự, trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12/2026.

Tăng cường phối hợp vì hòa bình, ổn định khu vực

Về phía Malaysia, ông Datuk Lokman Hakim Ali khẳng định Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Malaysia lần thứ nhất đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, mở ra nhiều cơ hội làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia đánh giá cao kết quả hợp tác tích cực, hiệu quả giữa Việt Nam và Malaysia nói chung, giữa Bộ Quốc phòng hai nước nói riêng; đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp triển khai hợp tác quốc phòng, tập trung vào trao đổi đoàn, đào tạo, công nghiệp quốc phòng và khoa học công nghệ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Ngài Datuk Lokman Hakim Ali.

Theo ông Datuk Lokman Hakim Ali, việc thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác này sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực, thế giới.

Tại đối thoại, hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh trong giải quyết các vấn đề trên biển, Việt Nam luôn kiên định chủ trương giải quyết bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, không ngừng nỗ lực ngăn chặn va chạm trên biển dưới mọi hình thức.

Việt Nam mong muốn Malaysia cùng duy trì lập trường chung của ASEAN về giải quyết các bất đồng trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); thực hiện hiệu quả, đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả.