Ngày 25/11, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Jamal Sharifuddin Bin Johan đến chào xã giao nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, ngài Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất.

Chúc mừng Đại sứ Jamal Sharifuddin Bin Johan bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm, trách nhiệm và sự quan tâm của mình, ngài Đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ công tác thành công, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ cũng như các cơ quan chức năng Malaysia nói riêng.

Bộ trưởng nhấn mạnh, ngài Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, đặc biệt kể từ khi Việt Nam và Malaysia nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Malaysia của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 11/2024. Hai bên đã và đang duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, tiếp xúc cấp cao; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương theo nhiều hình thức linh hoạt, đồng thời, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng an ninh và giao lưu nhân dân.

Hai bên thảo luận về phương hướng hợp tác thời gian tới.

Trên lĩnh vực an ninh, thực thi pháp luật, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, trên cơ sở Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia năm 2015, hợp tác về an ninh và phòng, chống tội phạm giữa hai bên đã được mở rộng thông qua hợp tác trao đổi đoàn; chia sẻ thông tin phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân nước này sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia.

Để tiếp tục đưa hợp tác trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật trở thành trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hợp tác Việt Nam - Malaysia, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh, thực thi pháp luật; kịp thời đánh giá kết quả hợp tác, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị chức năng hai nước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc Đại sứ Jamal Sharifuddin Bin Johan có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam.

Tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế hợp tác đa phương, nhất là trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế quốc tế mà hai nước cùng tham gia; tiếp tục trao đổi, phối hợp quan điểm, lập trường và ủng hộ các sáng kiến phù hợp với lợi ích chung, góp phần duy trì đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN.

Đẩy mạnh trao đổi thông tin tình hình và phối hợp xử lý các vấn đề an ninh khu vực, quốc tế; cam kết không cho phép bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này thực hiện các hoạt động chống phá nước kia, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức APEC 2027; đồng thời phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến công dân hai nước trên tinh thần hài hòa, nhân đạo và phù hợp với pháp luật mỗi nước và luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đề nghị phía Malaysia sớm phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng; sắp xếp thời gian thuận lợi sớm nhất để ký kết Hiệp định về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia giữa hai nước; đồng thời sớm xúc tiến đàm phán Hiệp định song phương về chuyển giao người bị kết án phạt tù và Hiệp định dẫn độ giữa hai nước, qua đó tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo cơ sở thuận lợi cho các hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng quà lưu niệm Đại sứ Jamal Sharifuddin Bin Johan.

Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn phía Malaysia tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nâng cao năng lực cho lực lượng chức năng Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh, nhất là phòng, chống rửa tiền và đưa người di cư trái phép; chú trọng trao đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, kinh nghiệm điều tra xử lý các đường dây tội phạm xuyên quốc gia…

Đại sứ Jamal Sharifuddin Bin Johan tặng quà lưu niệm Bộ trưởng Lương Tam Quang.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Jamal Sharifuddin Bin Johan bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác tích cực giữa hai nước trong thời gian qua, đồng thời khẳng định trên cương vị và trọng trách mới, sẽ nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Malaysia đạt được những thành quả cụ thể, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước, vì sự hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.