Việt Nam - Malaysia: Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ nhất

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Datuk Lokman Hakim Ali, Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia, đồng chủ trì "Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Malaysia lần thứ nhất".

Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Kế hoạch đối ngoại quốc phòng năm 2026, nhân chuyến thăm Việt Nam từ ngày 19 đến 21/10 của đoàn Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Datuk Lokman Hakim Ali, Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia tiến về phía phòng họp, nơi diễn ra Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ nhất.

Đưa hợp tác quốc phòng thành trụ cột quan trọng

Phát biểu tại đối thoại, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng thông tin, quan hệ Việt Nam - Malaysia thời gian qua phát triển mạnh mẽ, với dấu mốc nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 11/2024.

Trên cơ sở triển khai Bản ghi nhớ giữa Chính phủ hai nước về hợp tác quốc phòng, ký tháng 12/2023 tại Hà Nội, hợp tác quốc phòng song phương đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; duy trì các cơ chế tham vấn, đối thoại chính sách quốc phòng; hợp tác công nghiệp quốc phòng và hợp tác giữa các quân, binh chủng.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam phát biểu tại đối thoại.

Thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Trường Thắng đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước và các định hướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã thống nhất trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia tháng 8/2026, đưa hợp tác quốc phòng trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương.

Trọng tâm hợp tác gồm: trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; duy trì hiệu quả cơ chế đối thoại, tham vấn; hợp tác, giao lưu giữa các quân, binh chủng; công nghiệp quốc phòng; đào tạo và xây dựng nguồn nhân lực. Hai bên tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau nhằm duy trì lập trường chung của ASEAN về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế; đồng thời nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như quân y, an ninh mạng và gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Thắng đề nghị Bộ Quốc phòng Malaysia hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, thông qua việc cử giảng viên sang giảng dạy tại các cơ sở đào tạo trong quân đội hoặc tiếp nhận sĩ quan Việt Nam tham gia các khóa đào tạo ngôn ngữ tại Malaysia.

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận sĩ quan Malaysia tham gia các khóa đào tạo tiếng Việt và khóa Quan chức Quốc phòng quốc tế tại các học viện, nhà trường quân đội; đồng thời hoan nghênh các đoàn học viện, nhà trường hai nước thăm, nghiên cứu lẫn nhau. Các hoạt động này nhằm tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hai quân đội.

Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp quốc phòng Malaysia tham dự, trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12/2026.

Kiên định giải quyết bất đồng trên biển bằng biện pháp hòa bình

Hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Về vấn đề trên biển, Thứ trưởng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, Việt Nam kiên định giải quyết các vấn đề bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và không ngừng nỗ lực ngăn chặn va chạm trên biển dưới mọi hình thức.

Quang cảnh buổi đối thoại.

Việt Nam mong muốn Malaysia cùng duy trì lập trường chung của ASEAN về giải quyết các bất đồng trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS); thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả.

Ông Datuk Lokman Hakim Ali, Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia phát biểu tại buổi đối thoại.

Về phía Bộ Quốc phòng Malaysia, ông Datuk Lokman Hakim Ali đánh giá, Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ nhất đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước thời gian tới.

Đánh giá cao kết quả hợp tác tích cực, hiệu quả giữa Việt Nam – Malaysia nói chung, giữa Bộ Quốc phòng hai nước nói riêng thời gian qua, Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ nỗ lực phối hợp triển khai hợp tác quốc phòng song phương, tập trung vào các lĩnh vực: trao đổi đoàn, cử học viên, công nghiệp quốc phòng, khoa học – công nghệ… qua đó, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Malaysia, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, vì sự hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Sự kiện "Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Malaysia lần thứ nhất" được tổ chức trong khuôn khổ Kế hoạch đối ngoại quốc phòng năm 2026, nhân chuyến thăm Việt Nam từ ngày 19 đến 21/10 của đoàn Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia.