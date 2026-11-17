Trong chương trình tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33, ngày 17/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam với Vùng Vịnh Lớn Trung Quốc.

Nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc, chiều 17/11, tại thành phố Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Vùng Vịnh lớn Trung Quốc./.