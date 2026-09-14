Việt Nam luôn ủng hộ các công ước quốc tế về cấm bom, đạn chùm và mìn sát thương

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Vân bày tỏ vinh dự dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị với tư cách quan sát viên; cho biết Việt Nam luôn ủng hộ tinh thần và mục tiêu nhân đạo của các công ước quốc tế về cấm bom, đạn chùm và mìn sát thương; ủng hộ mọi nỗ lực ngăn chặn việc sử dụng bừa bãi các loại vũ khí này nhằm bảo vệ thường dân, đồng thời khẳng định quyền chính đáng của mỗi quốc gia trong việc bảo đảm an ninh, quốc phòng và tự vệ theo Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân cho biết lập trường này được Việt Nam liên tục thúc đẩy thông qua các cơ chế đa phương tại ASEAN và Liên hợp quốc. Trong hai nhiệm kỳ đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc giai đoạn 2008-2009 và 2020-2021, Việt Nam luôn đặt nội dung khắc phục hậu quả chiến tranh làm một trong những ưu tiên.

Nổi bật, tháng 4/2021, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Phiên thảo luận mở với chủ đề “Khắc phục hậu quả bom mìn và duy trì hòa bình bền vững: Tăng cường gắn kết và hành động hiệu quả hơn,” đồng thời thúc đẩy thông qua Tuyên bố Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về nội dung này.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Vân phát biểu tại Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026 tai Lào - Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Chia sẻ về thực tiễn ở Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân nêu rõ Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi nhiều cuộc chiến tranh, nên thấu hiểu sâu sắc những đau thương, mất mát mà các nước chịu ảnh hưởng đang trải qua. Đến nay, Việt Nam vẫn còn khoảng 17,61% diện tích lãnh thổ, tương đương 5,57 triệu ha, bị ô nhiễm bởi bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại.

Trong 5 năm qua, Việt Nam đã triển khai quyết liệt các giải pháp, rà phá trung bình 40.000 ha/năm, hỗ trợ hiệu quả cho các nạn nhân và đẩy mạnh giáo dục phòng tránh rủi ro trong cộng đồng. Đặc biệt, tháng 6/2026, Chính phủ Việt Nam đã chính thức ban hành Chương trình hành động quốc gia giai đoạn 2026-2045, đề ra hệ thống giải pháp toàn diện về hoàn thiện thể chế, đẩy nhanh tiến độ làm sạch đất ô nhiễm và nâng cao chất lượng đời sống cho nạn nhân bom mìn.

Nhân dịp này, đoàn Việt Nam trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật và tài chính quý báu của các đối tác phát triển, các tổ chức quốc tế trong thời gian qua; đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục ưu tiên nguồn lực hỗ trợ các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề trong khu vực như Việt Nam, Lào và Campuchia.

Đoàn Việt Nam cũng đánh giá cao vai trò tiên phong của Lào trong việc đăng cai Hội nghị và tin tưởng Kế hoạch hành động Vientiane giai đoạn 2027-2031 sẽ là kim chỉ nam định hướng các nỗ lực chung, tạo cơ sở pháp lý và nhân đạo vững chắc hướng tới một thế giới an toàn.

Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026 tại thủ đô Vientiane diễn ra từ ngày 14-18/9/2026, với các phiên thảo luận chuyên đề về hỗ trợ nạn nhân, hợp tác quốc tế và thông qua văn kiện chung là Kế hoạch hành động Vientiane giai đoạn 2027-2031.