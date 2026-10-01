Việt Nam luôn nỗ lực bảo vệ bản quyền trí tuệ ở trong và ngoài nước

Thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều biện pháp xử lý tình trạng giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ảnh: Nhân dân

Trả lời câu hỏi về các biện pháp của Bộ Ngoại giao nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bảo vệ thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, cho biết: "Như nhiều lần đã có dịp chia sẻ, Việt Nam luôn nỗ lực và có những chính sách để bảo vệ bản quyền trí tuệ trong nước cũng như ở nước ngoài. Cũng như các cơ quan chức năng của Việt Nam, trong đó có Bộ Ngoại giao Việt Nam, chúng tôi luôn phối hợp với các cơ quan liên quan của các nước để cùng nhau có những đánh giá khách quan, cân bằng về những nỗ lực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam cho các doanh nghiệp Việt Nam".

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Việt Nam cũng tham gia vào những cuộc trao đổi để làm rõ các chính sách, quy định của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ, qua đó góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch và lành mạnh tại Việt Nam.

Đối với riêng Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài luôn làm việc với các cơ quan sở tại để tìm hiểu các thông tin liên quan để thông tin lại cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức liên quan ở Việt Nam để bảo đảm cao nhất việc tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ.