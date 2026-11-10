Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, có trách nhiệm trên trường quốc tế

Bên hành lang Quốc hội, ông Trần Văn Lâm - Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Bắc Ninh cho rằng: Thời gian qua, đường lối đối ngoại của Việt Nam được triển khai một cách nhất quán và đã đạt được những kết quả to lớn. Chính vì thế mà đã mở ra cơ hội, tiềm năng cho sự phát triển; huy động nguồn lực, tăng cường mối quan hệ đối ngoại với các quốc gia trên thế giới để chúng ta mở ra triển vọng cho sự phát triển kinh tế, xã hội.

Những thành tựu ấy được thế giới thừa nhận. Kết quả của hoạt động đối ngoại tích cực, chủ động, hiệu quả của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đối ngoại Quốc phòng, đối ngoại nhân dân... đã nâng cao vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.

Việc chúng ta đăng cai năm APEC 2027 là vinh dự đối với Việt Nam và cũng là một trọng trách quốc tế, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế, là minh chứng cho sự tin tưởng, tín nhiệm của các thành viên APEC dành cho Việt Nam.

Năm 2027 đánh dấu gần 30 năm Việt Nam trở thành thành viên APEC. Trong suốt chặng hành trình đó, khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Diễn đàn APEC luôn là ưu tiên quan trọng trong chính sách đối ngoại, chính sách quốc phòng, chính sách phát triển kinh tế của Việt Nam.