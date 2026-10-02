Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của các cố vấn, chuyên gia quân sự Trung Quốc trong thời kỳ kháng chiến

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Trương Thiên Tô bày tỏ vui mừng khi được đón thân nhân gia đình các vị tướng Trần Canh và Nguyễn Sơn sang thăm Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước CHND Trung Hoa.

Thượng tướng Trương Thiên Tô trao đổi với ông Trần Tiểu Việt, con trai "Lưỡng quốc tướng quân" Nguyễn Sơn tại buổi tiếp.

Thượng tướng Trương Thiên Tô khẳng định mối quan hệ truyền thống tốt đẹp lâu đời Việt Nam - Trung Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đặt nền móng, được nhiều thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp, là tài sản chung quý báu của hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước, cần được hai bên ra sức trân trọng, kế thừa, giữ gìn và phát huy hiệu quả.

Quang cảnh buổi tiếp.

Việt Nam luôn ghi nhớ, biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ tận tình, quý báu của Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân đội Trung Quốc trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây. Đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Trung Quốc đã trực tiếp cử các đồng chí cố vấn, chuyên gia quân sự sang giúp đỡ cách mạng Việt Nam… Trong những giai đoạn cam go, ác liệt nhất của thời kỳ kháng chiến cứu nước, các chuyên gia, cố vấn quân sự Trung Quốc đã không ngại khó khăn, vất vả, đồng cam cộng khổ cùng cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Sự giúp đỡ đó là một trong những yếu tố rất quan trọng làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đồng thời đóng góp to lớn cho tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai dân tộc.

Thượng tướng Trương Thiên Tô trao quà lưu niệm tặng ông Trần Hoài Viễn, cháu nội Đại tướng Trần Canh.

Thượng tướng Trương Thiên Tô cho biết, nhằm thể hiện sự tri ân đối với những công lao to lớn của các đồng chí cố vấn, chuyên gia quân sự Trung Quốc, thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Quân đội và các địa phương của Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Thăm viếng, đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm sự hy sinh anh dũng của các cán bộ, chiến sĩ Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc; tổ chức gặp mặt các cố vấn, chuyên gia Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ cách mạng Việt Nam tại Trung Quốc; tu bổ, tôn tạo, nâng cấp các Nghĩa trang Liệt sĩ Trung Quốc tại Việt Nam...

Thượng tướng Trương Thiên Tô và các đại biểu chụp ảnh với các thành viên trong đoàn.

Thượng tướng Trương Thiên Tô chúc các thành viên trong đoàn có chuyến thăm nhiều kỷ niệm và ấn tượng tốt đẹp tại Việt Nam; tin tưởng sau chuyến thăm lần này, với uy tín và ảnh hưởng của mình, mỗi thành viên trong gia đình các vị tướng Trần Canh, Nguyễn Sơn sẽ là những cầu nối, lan tỏa tình cảm gắn bó giữa Quân đội và nhân dân hai nước, nhất là giúp thế hệ trẻ duy trì, phát huy hơn nữa tình cảm gần gũi giữa hai bên, để mối quan hệ Việt - Trung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thay mặt đoàn, ông Trần Tiểu Việt, con trai "Lưỡng quốc tướng quân" Nguyễn Sơn, cảm ơn Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã dành cho đoàn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thành viên đoàn trong suốt chuyến thăm. Bày tỏ vui mừng chứng kiến những đổi thay to lớn của đất nước Việt Nam, để lại ấn tượng sâu sắc cho các thành viên trong đoàn, ông Trần Tiểu Việt bày tỏ khi về nước sẽ tiếp tục lan tỏa những tình cảm tốt đẹp, gắn bó giữa Quân đội và nhân dân hai nước.

Chia sẻ tại buổi tiếp, ông Trần Hoài Viễn, cháu nội Đại tướng Trần Canh bày tỏ vinh dự được thay mặt gia đình tới thăm Việt Nam và nhận được những tình cảm nồng hậu cùng sự đón tiếp thân tình. Nhắc lại những tình cảm sâu sắc giữa Đại tướng Trần Canh với Bác Hồ và các vị tướng của Việt Nam, ông bày tỏ xúc động trong chuyến thăm lần này đã được tới thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông cho biết bà nội mình từng sang thăm Việt Nam và có vinh dự được Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp.

Ông Trần Hoài Viễn bày tỏ mong muốn sẽ kế thừa và phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia, tình cảm gắn bó lâu đời giữa nhân dân hai nước. Trên cương vị của mình, ông Trần Hoài Viễn khẳng định sẽ nỗ lực góp phần thúc đẩy hơn nữa tình cảm hữu nghị và mối quan hệ hợp tác gắn bó giữa hai bên.