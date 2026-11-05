Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Lào

Ngày 4/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh đồng chí Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam; chúc mừng đồng chí Sonexay Siphandone được bầu làm Chủ tịch Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá X vừa qua, đánh giá cao việc đồng chí lựa chọn Việt Nam là nước đầu tiên thăm chính thức trên cương vị mới, thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Nguồn: TTXVN