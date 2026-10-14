Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ với Lào

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh, chương trình khám sức khỏe định kỳ kết hợp khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2026 đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đến ngày 28/9/2026, toàn tỉnh đã khám được hơn 1,99 triệu người trong tổng số gần 4,4 triệu đối tượng, tương đương 45,2% kế hoạch. Đặc biệt, nhóm đối tượng có quan hệ lao động đạt tỷ lệ khám cao, trên 79%.