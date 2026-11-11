Việt Nam lọt top 3 Đông Nam Á về cạnh tranh số và AI

Thông tin được chia sẻ tại lễ công bố kết quả của Việt Nam trong Bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh số và AI thế giới (WDAIR 2026) do Viện Phát triển quản lý quốc tế (IMD), Thụy Sĩ, thực hiện.

WDAIR 2026 đánh giá 70 nền kinh tế theo phương pháp được điều chỉnh, bố sung để phản ánh rõ hơn vai trò của công nghệ số và AI đối với năng lực cạnh tranh quốc gia.

Báo cáo kết hợp dữ liệu thống kê và khảo sát, cung cấp nguồn tham chiếu quốc tế cho việc theo dõi, so sánh và xây dựng chính sách phát triển.

Kết quả đáng ghi nhận trong quá trình triển khai Nghị quyết 57

Với vị trí thứ 37/70 nền kinh tế, Việt Nam nằm trong nhóm 50 nền kinh tế đứng đầu bảng xếp hạng ngay trong năm đầu chính thức tham gia.

Tại Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 3 trong nhóm 6 nền kinh tế được đánh giá, gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines.

Ngoài thứ hạng tổng thể, ở các nội dung thành phần, Việt Nam đứng thứ 13 về Ứng dụng AI, thứ 15 về Quản trị số và AI, thứ 21 ở nhóm Hiệu quả.

Kết quả nói trên ghi nhận những nỗ lực phát triển hạ tầng số, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và đổi mới phương thức quản trị của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố Bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh số và AI thế giới. Ảnh: KD

Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá vị trí của Việt Nam trên WDAIR 2026 là kết quả “đáng ghi nhận” trong quá trình triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trình bày báo cáo quá trình phối hợp thu thập, tập hợp dữ liệu, phục vụ đánh giá của IMD năm 2026, ông Trần Minh Tân, Phó giám đốc Học viện Chiến lược khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ ra 3 kết quả bước đầu khi tham gia một hệ thống đánh giá quốc tế.

Đó là bổ sung nguồn tham chiếu quốc tế về năng lực cạnh tranh số; hình thành kinh nghiệm phối hợp dữ liệu và khảo sát giữa các tổ chức quốc tế với các đơn vị trong nước; bổ sung cơ sở thông tin phục vụ nghiên cứu, so sánh và tham mưu chính sách.

Không chủ quan, không thỏa mãn

Đánh giá cao kết quả Việt Nam đạt được trong lần đầu tham gia bảng xếp hạng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đồng thời lưu ý điều này không đồng nghĩa đã hoàn thành mục tiêu về phát triển chính phủ điện tử và nghiên cứu phát triển AI.

“Chúng ta không chủ quan, không thỏa mãn mà đây là chỉ số để đánh giá bước đầu. Kết quả này cho thấy những gì chúng ta đã làm, những gì chúng ta đã đi là đúng hướng và là động lực để tiếp tục phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, ông phát biểu.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: KD

Theo Phó Thủ tướng, mục tiêu cuối cùng cần đạt được là bảo đảm sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, nâng cao năng suất của nền kinh tế và cuộc sống của người dân tốt hơn.

Từ những phân tích về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong bối cảnh thế giới đang thay đổi sâu sắc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nêu 3 vấn đề trọng tâm cần tiếp tục triển khai.

Thứ nhất, hành động quyết liệt hơn, thực chất hơn, tạo chuyển biến rõ nét hơn và có kết quả đo lường một cách thực chất. Các bộ, cơ quan, địa phương tập trung nâng cao chất lượng thể chế, hiệu lực thực thi và chất lượng quản trị, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, kết nối chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu.

Tiếp đó, tập trung đầu tư phát triển các nền tảng chiến lược, tạo lập năng lực cạnh tranh trong tương lai. Ưu tiên phát triển hạ tầng viễn thông thế hệ mới, hạ tầng dữ liệu và tài nguyên tính toán, đồng thời có giải pháp để giảm chi phí tiếp cận AI cho doanh nghiệp, nhất là cho doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp nhỏ, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ chiến lược, đào tạo nhân lực AI đáp ứng nhu cầu thực tế, gắn đầu tư với khả năng khai thác và hiệu quả sử dụng.

Cuối cùng, chuyển hóa kết quả xếp hạng thành những chương trình hành động và cái giải pháp cải thiện cụ thể, thực chất.

Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu đầy đủ phương pháp luận mới của IMD, phân tích theo từng nhóm yếu tố, nhóm thành phần và chỉ tiêu, phân biệt dữ liệu thống kê với kết quả khảo sát, xác định đúng nguyên nhân của các điểm mạnh và đặc biệt là những chỉ số mà chúng ta còn thấp, hạn chế cần khắc phục.

Từ đó, đề xuất nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, rõ cơ quan chịu trách nhiệm, rõ sản phẩm đầu ra và cơ chế đánh giá định kỳ; ưu tiên các vấn đề về chất lượng thể chế, hiệu quả dịch vụ công, về hạ tầng, về nhân lực và chi phí ứng dụng AI.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh số, làm chủ những cơ hội của tri thức, trí tuệ nhân tạo và tạo ra những bước phát triển mới nhanh hơn, bền vững hơn trong thời gian tới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cho biết Bộ sẽ tiếp tục theo dõi, phân tích, đánh giá, cung cấp cơ sở khoa học, thực tiễn phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; phát huy vai trò đầu mối, tăng cường phối hợp và huy động sự tham gia của các chủ thể liên quan; duy trì theo dõi, đánh giá thường xuyên, gắn với cải thiện thứ hạng và nâng cao năng lực thực chất.