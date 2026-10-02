Việt Nam lọt top 10 điểm đến thuận lợi cho người làm việc từ xa

Theo Chỉ số Mức độ trở ngại đối với người làm việc từ xa năm 2026 do công ty cung cấp dịch vụ eSIM Holafly thực hiện, Việt Nam lọt vào nhóm những điểm đến được đánh giá thuận lợi cho xu hướng kết hợp làm việc và sinh sống tại nước ngoài đang ngày càng phổ biến.

Holafly đã phân tích 17 điểm đến được nhiều người làm việc từ xa lựa chọn, dựa trên các yếu tố như mức độ phức tạp của thị thực, thủ tục hành chính, khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng và y tế, chất lượng kết nối Internet, chi phí sinh hoạt và nguy cơ gián đoạn. Các tiêu chí này nhằm đánh giá không chỉ việc một người có thể đến một quốc gia dễ dàng mà còn mức độ thuận tiện để duy trì cuộc sống và công việc sau khi đến.

Trong bảng xếp hạng, Gruzia đứng đầu, với mức trở ngại thấp nhất. Quốc gia vùng Caucasus được đánh giá cao nhờ các thủ tục tương đối đơn giản đối với người nước ngoài, trong đó việc đăng ký cư trú, mở tài khoản ngân hàng được thực hiện bằng hộ chiếu trong vòng vài giờ. Những điều kiện này giúp Gruzia trở thành điểm đến thuận tiện cho người muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống và công việc sau khi đến. Tiếp theo là Peru, Nam Phi, Thái Lan và Malaysia. Việt Nam đứng thứ 6, sau đó là Croatia, Hungary, Bồ Đào Nha và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Việc Việt Nam góp mặt ở vị trí thứ 6 đáng chú ý bởi nghiên cứu xem xét khá rộng các yếu tố gắn trực tiếp với cuộc sống và công việc hằng ngày. Bên cạnh thủ tục thị thực và hành chính, Holafly còn đánh giá khả năng tiếp cận ngân hàng, dịch vụ y tế, kết nối Internet, chi phí sinh hoạt và những nguy cơ có thể làm gián đoạn công việc. Như vậy, vị trí của Việt Nam phản ánh tổng hợp nhiều điều kiện thay vì chỉ dựa vào mức độ dễ dàng khi nhập cảnh.

Kết quả nghiên cứu cho thấy chi phí và điều kiện sinh hoạt không phải là những yếu tố duy nhất quyết định mức độ thuận lợi của một điểm đến. Đối với người làm việc từ xa, khả năng duy trì kết nối, xử lý các thủ tục cần thiết và tiếp cận những dịch vụ cơ bản cũng có vai trò quan trọng. Holafly cho biết 46,8% số người được khảo sát từng bị gián đoạn công việc hoặc mất thu nhập do những vấn đề phát sinh trong quá trình di chuyển; 35% gặp sự cố kết nối đủ nghiêm trọng để ảnh hưởng đến công việc thường xuyên hoặc trong mỗi chuyến đi.

Metin Kastro, Giám đốc điều hành (COO) của Holafly, nhận định việc đến một quốc gia mới thường là phần dễ dàng, trong khi những khó khăn thực sự có thể xuất hiện sau đó, khi người làm việc từ xa phải xử lý thủ tục hành chính, mất thời gian làm việc hoặc gặp vấn đề về Internet.

Với vị trí thứ 6, Việt Nam nằm trong nhóm 10 điểm đến được Holafly đánh giá có mức độ trở ngại thấp nhất trong nghiên cứu năm 2026, đứng trên cả ba quốc gia châu Âu là Croatia, Hungary và Bồ Đào Nha. Kết quả này cho thấy Việt Nam đang được xếp cùng nhóm với nhiều điểm đến nổi bật tại châu Á và các khu vực khác trong xu hướng thu hút người làm việc từ xa.