Thị trường vốn IPO Đông Nam Á đang trải qua một năm kém sôi động hơn sau giai đoạn tăng trưởng trước đó. Theo báo cáo của Deloitte, tính đến ngày 20/11/2026, toàn khu vực ghi nhận 88 thương vụ IPO, huy động khoảng 5,1 tỷ USD, với tổng vốn hóa thị trường tại thời điểm niêm yết đạt 29,5 tỷ USD.

So với năm 2025, số lượng thương vụ IPO giảm 27%, giá trị vốn huy động giảm 22% và tổng vốn hóa tại thời điểm niêm yết giảm 11%. Tuy nhiên, quy mô bình quân mỗi thương vụ lại tăng từ 54 triệu USD lên khoảng 58 triệu USD. Điều này cho thấy sự suy giảm của thị trường chủ yếu đến từ số lượng doanh nghiệp lên sàn ít hơn, thay vì quy mô các đợt phát hành bị thu hẹp đáng kể.

Số vốn huy động và tổng vốn hóa thị trường IPO tại thời điểm niêm yết lần lượt giảm 22% và 11% so với cuối năm 2025

Đáng chú ý, khu vực vẫn ghi nhận 4 thương vụ huy động trên 500 triệu USD mỗi đợt, lần lượt đến từ Malaysia, Singapore, Philippines và Việt Nam. Bên cạnh đó, có 5 doanh nghiệp đạt mức vốn hóa trên 1 tỷ USD tại thời điểm IPO. Riêng 4 thị trường Malaysia, Singapore, Philippines và Việt Nam đóng góp khoảng 97% tổng giá trị vốn huy động từ IPO trong năm.

Nhận định về diễn biến này, bà TAY Hwee Ling, Lãnh đạo Dịch vụ Thị trường Vốn, Deloitte Đông Nam Á cho rằng, dù thị trường IPO khu vực kém sôi động hơn, khả năng thu hút vốn từ những thương vụ lớn vẫn được duy trì. Quy mô giao dịch bình quân tương đối ổn định trong bối cảnh điều kiện phát hành ngày càng khắt khe cho thấy thị trường vẫn có chiều sâu nhất định.

Theo bà Hwee Ling, các doanh nghiệp có kế hoạch niêm yết cần chú trọng xây dựng câu chuyện đầu tư khác biệt, duy trì nền tảng kinh doanh vững chắc, triển vọng tăng trưởng đáng tin cậy và chuẩn bị tốt cho những yêu cầu giám sát sau khi trở thành công ty đại chúng.

Lãnh đạo Deloitte cũng lưu ý, không thể chỉ dựa vào số vốn huy động để đánh giá mức độ phục hồi của thị trường IPO. Triển vọng dài hạn còn phụ thuộc vào sự đa dạng của các doanh nghiệp phát hành, tính ổn định của hoạt động niêm yết, hiệu quả kinh doanh sau IPO cũng như thanh khoản thị trường và mức độ tham gia của nhà đầu tư.

Đáng chú ý, Việt Nam là thị trường duy nhất tại Đông Nam Á ghi nhận số lượng thương vụ IPO tăng trong năm 2026. Cụ thể, số thương vụ tăng từ 2 trong năm 2025 lên 7 trong năm nay, tương đương gấp 3,5 lần. Dù tổng vốn huy động giảm nhẹ xuống khoảng 900 triệu USD, tổng vốn hóa của các doanh nghiệp tại thời điểm niêm yết lại tăng lên khoảng 8 tỷ USD.

Việt Nam là thị trường duy nhất tại Đông Nam Á ghi nhận số lượng thương vụ IPO tăng trong năm 2026

Một điểm đáng chú ý là hoạt động IPO tại Việt Nam có sự đa dạng hơn về ngành nghề. Các doanh nghiệp tham gia thị trường đến từ nhiều lĩnh vực như hàng tiêu dùng, dịch vụ tài chính, sản phẩm công nghiệp, công nghệ, truyền thông và viễn thông.

Đánh giá về diễn biến này, ông Bùi Văn Trịnh, Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Thị trường Vốn, Deloitte Việt Nam nhận định, thị trường IPO trong nước đang tạo được đà phát triển mới nhờ số lượng doanh nghiệp tham gia tăng lên và cơ cấu ngành nghề mở rộng hơn.

Theo ông Trịnh, việc Việt Nam được đánh giá lại về vị thế thị trường mới nổi, cùng những cải cách nhằm cải thiện khả năng tiếp cận, tính minh bạch và quy trình thanh toán, sẽ góp phần nâng cao sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư quốc tế. Đây cũng là những yếu tố tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường vốn Việt Nam.

Không chỉ thay đổi về quy mô và số lượng thương vụ, cơ cấu ngành nghề IPO tại Đông Nam Á cũng có sự dịch chuyển đáng kể trong năm 2026.

Nếu bất động sản là lĩnh vực dẫn đầu về giá trị huy động vốn trong năm 2025, thì năm nay, ba nhóm ngành hàng tiêu dùng, dịch vụ tài chính, khoa học sự sống và chăm sóc sức khỏe cùng đóng góp 22% tổng số vốn huy động của toàn khu vực.

Trong đó, hàng tiêu dùng dẫn đầu về số lượng thương vụ với 30 trong tổng số 88 đợt IPO. Bất động sản đứng sau với tỷ trọng 16% tổng vốn huy động, chủ yếu nhờ thương vụ UI Boustead REIT trị giá 754 triệu USD tại Singapore.

Cơ cấu ngành nghề IPO tại Đông Nam Á cũng có sự dịch chuyển đáng kể trong năm 2026

Mức độ tập trung vốn vào các thương vụ lớn vẫn là đặc điểm đáng chú ý của thị trường. Theo Deloitte, 10 thương vụ IPO lớn nhất năm 2026 huy động khoảng 3,9 tỷ USD, tương đương 76% tổng số vốn huy động toàn khu vực.

Những giao dịch tiêu biểu gồm Mynt, Inc. tại Philippines, UI Boustead REIT tại Singapore, Sunway Healthcare Holdings Berhad tại Malaysia và Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh tại Việt Nam.

Điều này cho thấy dòng vốn trên thị trường IPO vẫn tập trung đáng kể vào những doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau nhưng sở hữu triển vọng tăng trưởng và câu chuyện đầu tư đủ sức thuyết phục.

Deloitte dự báo hoạt động IPO tại Đông Nam Á có thể tiếp tục cải thiện trong năm 2027, dù những bất ổn về kinh tế vĩ mô, địa chính trị và diễn biến thị trường vẫn có khả năng ảnh hưởng đến thời điểm phát hành, định giá và quy mô giao dịch.

Malaysia được kỳ vọng duy trì vai trò thị trường chủ lực nhờ sự năng động của phân khúc ACE Market và danh sách doanh nghiệp đang chuẩn bị niêm yết. Singapore tiếp tục hướng tới cải thiện thanh khoản, mở rộng sự tham gia của nhà đầu tư và thúc đẩy các cơ hội niêm yết xuyên biên giới.

Trong khi đó, Việt Nam được đánh giá có cơ hội tăng tốc nhờ hoạt động niêm yết phục hồi và tiến trình nâng hạng thị trường. Philippines có thể hưởng lợi từ những cải cách gần đây cùng nguồn cung thương vụ mới, còn Indonesia và Thái Lan được kỳ vọng sôi động hơn khi điều kiện thị trường ổn định và các doanh nghiệp tiềm năng xem xét lại kế hoạch IPO.

Theo bà TAY Hwee Ling, cơ hội huy động vốn trên thị trường IPO khu vực vẫn còn đáng kể, song nhà đầu tư ngày càng chọn lọc hơn. Những doanh nghiệp chứng minh được khả năng sinh lời ổn định, năng lực quản trị tốt, mức định giá hợp lý và mục đích sử dụng vốn rõ ràng sẽ có lợi thế khi thị trường mở cửa trở lại.

Lãnh đạo Deloitte nhấn mạnh, việc tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, mở rộng nguồn cung doanh nghiệp phát hành chất lượng và cải thiện thanh khoản trên thị trường thứ cấp sẽ là những điều kiện quan trọng để duy trì đà phát triển của thị trường IPO Đông Nam Á trong thời gian tới.