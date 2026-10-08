Việt Nam - Liên hợp quốc tăng cường hợp tác về gìn giữ hòa bình trước những thách thức mới

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tiếp ông Faisal Shahkar, Quyền trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Trưởng Văn phòng Liên hợp quốc các vấn đề về bom mìn và cảnh sát. (Ảnh: Thành Long)

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng hoan nghênh ông Faisal Shahkar quay trở lại thăm và làm việc tại Việt Nam, chuyến thăm thể hiện sự quan tâm, ủng hộ của Liên hợp quốc đối với những nỗ lực và đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thứ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và xác định tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là lĩnh vực quan trọng, góp phần thực hiện sứ mệnh duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, bảo vệ dân thường và xây dựng nền hòa bình bền vững.

Trong bối cảnh các hoạt động gìn giữ hòa bình đang đối mặt với nhiều thách thức mới, nhất là liên quan đến ứng phó với các nguy cơ an ninh, an toàn từ các công nghệ mới nổi, Việt Nam sẵn sàng tiếp tục tham gia và đóng góp tích cực, có trách nhiệm, nâng cao chất lượng và mức độ sẵn sàng của lực lượng, phù hợp với yêu cầu và ưu tiên mới của Liên hợp quốc.

Trên cơ sở năng lực, kinh nghiệm của mình, Việt Nam sẽ đồng hành, góp phần nâng cao năng lực thích ứng, giải quyết các thách thức mới đang đặt ra với các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng trân trọng cảm ơn Liên hợp quốc, đặc biệt là Cục Hoạt động Hòa bình và cá nhân ông Faisal Shahkar, đã hỗ trợ cho Việt Nam trong công tác huấn luyện, đào tạo và xây dựng năng lực cho lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình; đánh giá cao sự phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ thiết thực của Liên hợp quốc trong quá trình Việt Nam chuẩn bị và triển khai lực lượng, qua đó góp phần nâng cao khả năng đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn của Liên hợp quốc.

Thứ trưởng đề nghị Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện năng lực, tiêu chuẩn về nhân lực và trang thiết bị, nâng cao mức độ sẵn sàng của lực lượng, đồng thời mở rộng cơ hội để sĩ quan Việt Nam tham gia các vị trí phù hợp tại các phái bộ và Trụ sở Liên hợp quốc.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng, Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng Liên hợp quốc ứng phó thách thức mới trong gìn giữ hòa bình. (Ảnh: Thành Long)

Về phần mình, ông Faisal Shahkar bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam, cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của các cơ quan Việt Nam; đánh giá cao vai trò, sự tham gia chủ động và những đóng góp thiết thực của Việt Nam đối với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đặc biệt trong nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại thực địa.

Ông cũng chia sẻ một số đánh giá về những thách thức về an ninh, công nghệ mới đối với lực lượng gìn giữ hòa bình hiện nay, đồng thời mong muốn Việt Nam tăng cường tham gia đóng góp vào các lĩnh vực phù hợp với thế mạnh, năng lực và kinh nghiệm, đặc biệt là lĩnh vực an ninh mạng, qua đó đáp ứng tốt hơn những yêu cầu ngày càng cao của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Ông khẳng định Liên hợp quốc, trong đó có Cục Hoạt động Hòa bình và Cảnh sát Liên hợp quốc, sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị, huấn luyện và phát triển năng lực cho lực lượng, đồng thời tạo điều kiện để Việt Nam mở rộng và nâng cao hiệu quả tham gia tại các phái bộ trong thời gian tới.

Trong thời gian ở Việt Nam, ông Faisal Shahkar và đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, đánh giá Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 của Việt Nam (VNFPU1) và phối hợp tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đối với sĩ quan Cảnh sát cá nhân; đồng thời có các cuộc làm việc, trao đổi với các cơ quan liên quan của Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.