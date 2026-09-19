Việt Nam - Liên hợp quốc: Hành trình nửa thế kỷ đồng hành, hợp tác phát triển và khẳng định vị thế

Mưa vừa, mưa to đến rất to đang xuất hiện tại nhiều khu vực từ Nghệ An đến Huế và Gia Lai, có nơi lượng mưa vượt 200mm. Đất tại một số khu vực đã gần bão hòa, làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.