Việt Nam-Liên hợp quốc cùng thúc đẩy chặng đường phát triển bền vững

Các chương trình hợp tác mới giữa Việt Nam và LHQ tập trung ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, phát triển con người và tăng cường quản trị. (Nguồn: LHQ)

Ngày 23/9, Việt Nam và LHQ đánh dấu một giai đoạn mới trong quan hệ đối tác lâu dài với việc chính thức bàn giao các Văn kiện Chương trình Quốc gia giai đoạn 2027-2031 của Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) và Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) dành cho Việt Nam, cùng với quyết định của Việt Nam gia hạn việc cung cấp miễn phí trụ sở Ngôi nhà Xanh Một LHQ , nâng tổng thời gian lên 20 năm.

Lễ bàn giao diễn ra tại New York trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng LHQ, tại sự kiện đặc biệt “Cùng vươn lên: Quan hệ đối tác Việt Nam-LHQ vì phát triển bền vững”, do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã bàn giao các Văn kiện Chương trình Quốc gia (CPD) mới cho Tổng Giám đốc UNDP Alexander De Croo, Giám đốc Điều hành UNFPA Diene Keita và Giám đốc Điều hành UNICEF Catherine Russell.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang trao Thỏa thuận sửa đổi Biên bản Thỏa thuận năm 2012 giữa Chính phủ Việt Nam và UNDP về Ngôi nhà Xanh Một LHQ tại Hà Nội. (Nguồn: LHQ)

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang trao cho Tổng Giám đốc UNDP Thỏa thuận sửa đổi Biên bản Thỏa thuận năm 2012 giữa Chính phủ Việt Nam và UNDP về cải tạo và sử dụng Ngôi nhà Xanh Một LHQ tại Hà Nội.

Ba Văn kiện Chương trình Quốc gia định hướng cách thức các cơ quan LHQ phối hợp với Chính phủ và các đối tác trong 5 năm tới, hỗ trợ các ưu tiên phát triển của Việt Nam và góp phần thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs).

Các chương trình mới được triển khai trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, đồng thời ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi công nghệ, những thay đổi về nhân khẩu học và các bất bình đẳng còn tồn tại.

“Hành trình phát triển của Việt Nam đã làm thay đổi mối quan hệ với LHQ. Từ một quốc gia tiếp nhận hỗ trợ quốc tế, Việt Nam ngày càng đóng góp kinh nghiệm, giải pháp và sáng kiến của mình vào chương trình nghị sự toàn cầu”, Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam Pauline Tamesis khẳng định.

Theo bà Pauline Tamesis, được định hướng bởi Khuôn khổ Hợp tác mới giai đoạn 2027-2031, các Văn kiện Chương trình Quốc gia mới phản ánh sự chuyển đổi hướng tới quan hệ đối tác chiến lược và hai chiều hơn.

Đồng thời, LHQ mong muốn Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp và đóng góp vào tiến bộ, phát triển ở cấp độ quốc tế.