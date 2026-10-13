Việt Nam, Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thi hành án hình sự

Phát biểu tại hội đàm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được xây dựng trên nền tảng tin cậy chính trị, sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau. Trong đó, hợp tác giữa Bộ Công an và các cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Nga là một bộ phận quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao và các loại tội phạm mới tiếp tục diễn biến phức tạp, việc tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga có ý nghĩa rất quan trọng, trong đó hợp tác về thi hành án, quản lý người chấp hành án, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, đào tạo, nâng cao trình độ năng lực là những nội dung quan trọng có thể quan tâm thúc đẩy.

Về phía Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga, Đại tướng Arkady Alexandrovich Gostev cho biết, sau khi Bản ghi nhớ về hiểu biết lẫn nhau giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga được ký kết vào tháng 10/2025, đây là chuyến thăm đầu tiên của Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga tới Việt Nam, thể hiện quyết tâm trong việc cụ thể hoá các nhiệm vụ đặt ra, củng cố tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Bên ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Đại tướng Arkady Alexandrovich Gostev, Giám đốc Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga.

Tại hội đàm, hai Bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các thoả thuận hợp tác đã ký kết; tăng cường trao đổi đoàn, đặc biệt đối với các đơn vị trực tiếp làm công tác thi hành án hình sự; tổ chức các chương trình tập huấn, hội thảo chuyên môn về các vấn đề hai Bên cùng quan tâm nhằm chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng thực thi công vụ của các đơn vị chức năng.

Bên cạnh đó, hai Bên nhất trí duy trì cơ chế liên lạc thường xuyên giữa các đầu mối của hai bên để tìm hiểu năng lực, hiểu biết lẫn nhau, kịp thời thông tin, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; nghiên cứu các lĩnh vực ưu tiên nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân; công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở giam giữ; ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý cơ sở thi hành án và quản lý phạm nhân.

Đồng thời, hai Bên sẽ tăng cường phối hợp trong các vấn đề liên quan đến công dân của mỗi nước đang chấp hành hình phạt tại nước kia trên cơ sở pháp luật của mỗi nước, các điều ước quốc tế mà hai bên là thành viên và phù hợp với thông lệ quốc tế; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ làm công tác thi hành án; xây dựng đội ngũ cán bộ thi hành án hình sự chuyên nghiệp, kỉ luật, có năng lực.

Quang cảnh hội đàm.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long bày tỏ tin tưởng, với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, cùng sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo hai Bên và tinh thần hợp tác trách nhiệm của các đơn vị chuyên môn, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển thiết thực và hiệu quả.

Kết thúc hội đàm, hai Bên đã ký kết Chương trình hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga giai đoạn 2026 – 2028.