Việt Nam lên tiếng việc EU đưa ra khỏi danh sách không hợp tác về thuế

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 1/10. Ảnh: Việt Linh.

Ngày 1/10, trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin Liên minh châu Âu (EU) dự kiến đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các khu vực pháp lý không hợp tác về thuế trong đợt cập nhật tháng 10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tái khẳng định quan điểm, lập trường đã đưa ra vào ngày 22/2.

“Trên tinh thần quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và EU, Việt Nam đã và đang trao đổi, chia sẻ, hợp tác chặt chẽ, có trách nhiệm với Hội đồng châu Âu và các nước thành viên EU về những kết quả Việt Nam đã đạt được trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về thuế”, bà Phạm Thu Hằng nói.

Theo Người phát ngôn, các nỗ lực của Việt Nam được thực hiện theo hướng xây dựng hệ thống thuế đồng bộ, minh bạch, công bằng, phù hợp với các quy tắc và thông lệ quốc tế.

Việt Nam mong muốn những kết quả này góp phần giúp các đối tác châu Âu có sự đánh giá khách quan, toàn diện hơn, phản ánh đúng thực tiễn đang diễn ra tại Việt Nam.

“Đồng thời, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu vì phát triển và thịnh vượng chung”, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Việc EU đưa một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ vào danh sách các khu vực pháp lý không hợp tác về thuế có liên quan chặt chẽ đến việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về minh bạch và trao đổi thông tin thuế. Trong đó, kết quả rà soát của Diễn đàn Toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) là một trong những căn cứ quan trọng.

Trong tuyên bố ngày 22/2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam luôn coi trọng hợp tác, trao đổi với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), đặc biệt trong việc bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả của hệ thống thuế, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp.

Trong số này có Luật Quản lý thuế, Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 168/2025/NĐ-CP về quản lý doanh nghiệp. Những điều chỉnh này góp phần nâng cao mức độ tuân thủ của Việt Nam đối với các chuẩn mực quốc tế về minh bạch và trao đổi thông tin thuế.

Trước đó, ngày 17/2, Hội đồng EU đưa Việt Nam và Quần đảo Turks và Caicos vào danh sách các khu vực pháp lý không hợp tác về thuế. Theo EU, quyết định đối với Việt Nam được đưa ra sau khi Diễn đàn Toàn cầu của OECD kết luận Việt Nam chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cần thiết về trao đổi thông tin thuế.

Danh sách này nằm trong nhóm biện pháp của EU nhằm thúc đẩy quản trị thuế tốt, tăng cường minh bạch và hạn chế hành vi trốn, tránh thuế. Sau đợt cập nhật tháng 2, danh sách gồm 10 khu vực pháp lý, trong đó có Việt Nam, Panama, Nga, Guam và Vanuatu.

EU tiến hành cập nhật danh sách hai lần mỗi năm. Đợt rà soát tiếp theo dự kiến diễn ra trong tháng 10.