Việt Nam lên tiếng về vụ tấn công tại sân bay Saudi Arabia

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Ngày 13/10, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự tại Saudi Arabia, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

"Việt Nam lên án các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự tại Saudi Arabia khiến nhiều dân thường thương vong, đe dọa đến hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, nối lại đàm phán, tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại hướng tới việc giải quyết các khác biệt bằng biện pháp hòa bình, vì lợi ích của người dân, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Theo TTXVN, ngày 11/10, lực lượng Houthi ở Yemen đã thực hiện vụ tấn công khiến một người thiệt mạng và gần 12 người bị thương tại sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh. Vụ tấn công này diễn ra chỉ một ngày sau vụ tấn công khiến 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh đã bị tấn công 4 lần trong 5 ngày qua.

Khoảnh khắc nhà ga của sân bay Saudi Arabia bị tập kích Đài truyền hình Saudia Arabia ngày 10/10 đăng video cảnh nhà ga của sân bay King Khalid ở Riyadh bị tập kích khiến nhiều người đang xếp hàng bỏ chạy.

Một người thiệt mạng và 8 người bị thương trong vụ tấn công ngày 7/10. Ngày hôm sau, một cuộc tấn công khiến một phi công hàng không và 2 công dân Saudi Arabia khác thiệt mạng, cùng một số người bị thương.

Cũng trong ngày 11/10, Houthi cũng tấn công sân bay quốc tế King Fahd ở Dammam - thành phố cảng công nghiệp nằm ven vịnh Ba Tư.