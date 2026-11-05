Việt Nam lên án mạnh mẽ trước các vụ tấn công mạng
Thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về các vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống tủ lạnh siêu thị mới đây và khả năng Việt Nam đưa ra hướng dẫn người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm để ứng phó với tình huống khẩn cấp, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam đang theo dõi sát những diễn biến liên quan.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/viet-nam-len-an-manh-me-truoc-cac-vu-tan-cong-mang-246261105231444029.htm