Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi tấn công mạng tại châu Âu

Chiều 5/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo thường kỳ. Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã nêu quan điểm về các vụ tấn công mạng nhằm vào siêu thị ở châu Âu, đàm phán thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ cũng như việc Lào và Trung Quốc khai trương trung tâm hỗ trợ quân sự gần Vientiane.

Chủ động bảo vệ các hệ thống thiết yếu trước nguy cơ tấn công mạng

Trả lời câu hỏi của phóng viên về các vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống làm lạnh tại các siêu thị ở châu Âu, bà Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam đang theo dõi sát các diễn biến liên quan và lên án mạnh mẽ các hành vi tấn công mạng dưới bất kỳ hình thức nào.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG

Theo Người phát ngôn, những vụ việc này cho thấy tấn công mạng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, chuỗi cung ứng và đời sống người dân. Bà nhấn mạnh cần chủ động bảo đảm an ninh mạng từ sớm, từ xa đối với các hệ thống thiết yếu trong những lĩnh vực như năng lượng, viễn thông, tài chính, y tế, giao thông và cung ứng hàng hóa.

Về việc khuyến cáo người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm để ứng phó với tình huống khẩn cấp, bà Phạm Thu Hằng cho hay, các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ phối hợp đánh giá nguy cơ và nghiên cứu biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, các cơ quan sẽ chú trọng nâng cao nhận thức, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa và ứng phó khi xảy ra sự cố, tránh gây tâm lý hoang mang.

Người phát ngôn nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi thông tin, chia sẻ cảnh báo sớm, phối hợp điều tra và xử lý tội phạm mạng xuyên biên giới, đồng thời nâng cao năng lực ứng phó sự cố. Với vai trò là nước đăng cai lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), Việt Nam khẳng định cam kết hợp tác tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng.

Đàm phán thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục diễn ra

Trước câu hỏi của Reuters về tác động của kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Hoa Kỳ đối với đàm phán thương mại song phương, bà Phạm Thu Hằng cho biết hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.

Người phát ngôn nêu rõ rằng hai bên đang tiếp tục đàm phán. Việt Nam mong muốn quan hệ kinh tế, thương mại song phương phát triển theo hướng cân bằng, hài hòa, bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp và người dân hai nước.

Việt Nam luôn mong muốn Lào phát triển hòa bình, độc lập, tự chủ

Liên quan đến việc Lào và Trung Quốc khai trương một trung tâm hỗ trợ quân sự tại sân bay gần Vientiane, bà Phạm Thu Hằng cho hay, Việt Nam luôn mong muốn Lào phát triển hòa bình, độc lập, tự chủ và phát huy vai trò là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Theo Người phát ngôn, hợp tác giữa các quốc gia cần phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.