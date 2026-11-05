Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi tấn công mạng ở châu Âu

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: TTXVN

Chiều 5/11, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả câu hỏi của phóng viên về việc truyền thông quốc tế gần đây đưa tin về cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống tủ lạnh siêu thị trên khắp châu Âu, trong khi đó, một số quốc gia đã và đang khuyến khích người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm nhằm ứng phó với các tình huống khẩn cấp như căng thẳng, thiên tai hoặc đe dọa an ninh mạng, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

"Đây là vấn đề dư luận hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam rất quan tâm. Chúng tôi đang theo dõi sát những diễn biến liên quan.

Các vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống tủ lạnh tại siêu thị ở châu Âu cho thấy nguy cơ an ninh mạng ngày càng mở rộng và không chỉ tác động đến dữ liệu, đến hệ thống thông tin mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, chuỗi cung ứng và đời sống của người dân.

Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi tấn công mạng, đe dọa an ninh mạng dưới bất cứ hình thức nào. Chúng tôi cho rằng bảo đảm an ninh mạng đối với các hệ thống thiết yếu như năng lượng, viễn thông, tài chính, y tế, giao thông và cung ứng hàng hóa là yêu cầu đặc biệt quan trọng và cần được chủ động thực hiện từ sớm và từ xa.

Đối với việc khuyến cáo người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm để ứng phó với tình huống, các tình huống khẩn cấp, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ phối hợp để đánh giá nguy cơ rồi nghiên cứu các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế, trong đó có việc nâng cao nhận thức và hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa và ứng phó khi có sự cố xảy ra và không để phát sinh tâm lý hoang mang trong xã hội.

Về hợp tác quốc tế, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi thông tin và chia sẻ cảnh báo sớm, phối hợp điều tra, xử lý tội phạm mạng xuyên biên giới và nâng cao năng lực ứng phó sự cố. Và với vai trò là quốc gia đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm (Công ước Hà Nội), Việt Nam khẳng định cam kết tích cực, có trách nhiệm trong hợp tác cùng cộng đồng quốc tế phòng, chống tội phạm mạng.

Nhân dịp này, chúng tôi cũng muốn khẳng định lại quan điểm của Việt Nam, đó là chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa và dự báo, và sẵn sàng ứng phó, bảo đảm an ninh mạng gắn với bảo vệ các hoạt động thiết yếu của nền kinh tế và bảo vệ cho đời sống nhân dân".